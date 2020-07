Bottas: Óvatosabban fogunk vezetni, ha ismét gondok lesznek a váltóval

A Red Bull Ringen agresszívan szokták használni a versenyzők a kerékvetőket, hogy minél jobb köröket tudjanak futni, viszont ennek következtében a Mercedesnél még az is kérdéses volt, hogy be tudják-e fejezni az Osztrák Nagydíjat, és a versenyzőiknek kerülniük kellett a kerékvetőket.

A Mercedes stratégiai igazgatója, James Vowles azt mondta a napokban, hogy ez egy komplex probléma, és erre nincs is egyszerű is gyors megoldás. A várakozások szerint a Mercedes új alkatrészeket fog hozni a 2020-as autójára, hogy megpróbálják kijavítani a problémákat, és további adatokat is akarnak gyűjteni a pénteki nap során.

A Motorsport.com azt kérdezte meg a csapat pilótájától, Valtteri Bottastól a Stájer Nagydíj sajtótájékoztatóján, hogy kerülniük kell-e a kerékvetőket a csapattársával, Lewis Hamiltonnal ezen a versenyhétvégén.

„Meglehetősen magabiztos vagyok azt illetően, hogy a csapat már erre a hétvégére megpróbálta megoldani ezt a problémát. Nyilvánvalóan a szabályok miatt elég limitált, hogy mit lehet csinálni a váltóval.”

„Viszont a csapat felismerte a problémát. Teljesen megbízom bennük, meg fogják oldani a gondot, a kérdés csak az, hogy mikor. Pénteken ki fogunk próbálni néhány szenzort, hogy felmérjük, mi a helyzet, és hogy megnézzük, visszatér-e a probléma.”

„De ha igen, akkor valóban óvatosan kell majd vezetnünk. Nyilvánvalóan be akarjuk fejezni a versenyt, és a lehető legtöbb pontot akarjuk begyűjteni. De majd a pénteki nap után leszünk bölcsebbek ezzel kapcsolatban, akkor majd meglátjuk, mi a helyzet. De elképzelhető, hogy óvatosabban kell majd vezetnünk.”

A váltóprobléma fenyegetése ellenére Bottas be tudta húzni a szezon első futamát, míg Hamilton a pályán a második helyen ért célba, azonban az 5 másodperces büntetése miatt végül a negyedik hellyel kellett beérnie.

Bottas tavaly is egy győzelemmel kezdte az F1-es szezont, akkor viszont nem tudta az egész szezonra fenntartani a formáját, és jelentős hátránnyal lett második a pontversenyben. A finn elmondta, nem fogja megváltoztatni a hozzáállását.

„Még mindig csak egy versenyen vettünk részt, és természetesen pozitívan érzed magad, amikor így kezdesz egy szezont, és ezt a pozitív lendületet fenn is akarod tartani, ahogy azt az önbizalmat is, amit emiatt érzel. De tulajdonképpen normálisan dolgozom. Minden versenyhétvége elkülönül a többitől, most is mindenki a nulláról indul.”

„És természetesen arra törekedsz, hogy a következő hétvégén még jobb legyél, mint az előzőn voltál. Leszűröd a tanulságokat, mindig próbálod magasabbra emelni a lécet, és nekem is ez a célom az idény további részére.”

„A versenyek meglehetősen gyorsan fogják követni egymást, hatékonynak kell lennünk a tanulási oldalon és hatékonyan kell együtt dolgoznunk a csapattal – ez kulcsfontosságú lesz.” – magyarázta a finn pilóta.