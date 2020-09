Bottas nyitott az élen, a Hondák az első hatban, a Ferrari ismét sehol

Az újabb Forma-1-es triplahétvége második állomása vette kezdetét péntek 11 órakor, amikor megkapták az Olasz Nagydíj első szabadedzésére a zöld jelzést a pilóták. A hétvége azért is különleges, mert ez lesz a Williams család utolsó versenye a száguldó-cirkuszban, ugyanis a tulajdonosváltást követően úgy döntöttek, távoznak a csapat vezetéséből.

Szokásokhoz híven az első szabadedzés nagyon nehezen indult be, az első húsz perc meglehetősen eseménytelenül zajlott, Norris és a Racing Pointok jöttek ki installációs körökre. 20 perc után Alexander Albon unta meg a boxban csücsülést, és elsőként futott mért kört, egy 1:24.088-at.

Elkezdtek szállingózni a pályára a pilóták, kijött Ocon, Norris és a két Alfa Romeo, majd a többiek is szép lassan. Az első, nagyobb izgalmat Valtteri Bottas hozta, ugyanis nagyon elfékezte az első sikánt, és az első szárnyán kisebb sérülés is keletkezett. Rajta kívül néhány percen belül Vettel és Grosjean is elfékezte a gumikat.

A szabadedzés 38. percében előkerült a piros zászló, ugyanis Max Verstappen összetörte a Red Bullt. Az autó átszánkázott az Ascari rázókövein, melynek következtében a falba csúszott, és lebontotta az autó első szárnyát, a felfüggesztés viszont megúszta. A pályát végül viszonylag gyorsan rendbe tették, három perc múlva már újra elől volt a zöld zászló.

Féltávnál Bottas volt az első helyen egy 1:21.657-es idővel, nagyon kevéssel elmaradva tőle Hamilton, és közel három évtizeddel Verstappen. Ezen a ponton a két Ferrari Spához hasonlóan borzasztóan szenvedett, Charles Leclerc a 11., Sebastian Vettel a 14. helyen állt, több mint egy másodperces hátrányban.

A zöld zászlót követően egyre több autóra szerelték fel a lágy gumikat, és megpróbáltak minél több beállítást tesztelni. Érdemes megemlíteni, hogy az első szabadedzésen ismét van egy nem teljes állású pilóta a mezőnyben, ugyanis a Forma-2-ben versenyző Roy Nissany ismét lehetőséget kapott a Williamstől egy szabadedzés erejéig.

A köridő elkezdtek ezt követően javulni, a két Mercedes már 1:21-en belül volt. Alex Albon és Daniil Kvyat ment nagyon szép köröket még, és ideiglenesen a harmadik-negyedik helyre jöttek fel 25 perccel az edzés vége előtt. Ezt követően lassan csordogált az edzés a vége fele, említésre méltó esemény annyi volt, hogy Latifi és Nissany is feltartotta Bottast, mire a finn szimplán vaknak nevezte őket.

Az edzés utolsó perceiben még két adrenalinnal dús pillanat volt, egyik alkalommal Sebastian Vettel tett egy rövid kitérőt a kavicságyban, másik alkalommal meg Pierre Gasly forgott meg, ám egyik versenyző sem törte meg a járművét.

Végül Valtteri Bottas zárt az élen, akit Lewis Hamilton és Alexander Albon követett. Nagy meglepetésre Kvyat lett a negyedik, Max Verstappen előtt, akit Pierre Gasly, Sergio Perez, Lando Norris, Daniel Ricciardo és Carlos Sainz követett.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Valtteri Bottas 28 1'20.703 258.414 2 Lewis Hamilton 27 1'20.948 0.245 0.245 257.632 3 Alexander Albon 30 1'21.500 0.797 0.552 255.887

