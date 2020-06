„Bottas nyilvánosan elismerte, min múlik a világbajnoki címe!”

Miután Nico Rosberg 2016 végén váratlanul bejelentette a Forma-1-ből való visszavonulását, Valtteri Bottas vette át a német versenyző üresen maradt helyét, és így a finn pilóta lett Lewis Hamilton csapattársa a Mercedes csapatánál. Bottas ekkor négy relatíve jó szezont teljesített a Williamsnél, ezért is eshetett rá a német istálló választása.

Bottas pedig a nyilatkozataiban többször is hangsúlyozta már, hogy nem akar második számú versenyző lenni, viszont 2017-ben és 2018-ban sem tudta komolyabban nyomás alá helyezni Hamiltont.

2019-ben pedig az erős szezonkezdet után nem tudta fenntartani a kiemelkedő teljesítményét, és végül Hamilton meglehetősen simán szerezte meg hatodik világbajnoki címét.

A 30 éves versenyző pedig idén is meg akarja szerezni a világbajnoki címet, a korábbi Forma-1-es versenyző Johnny Herbert azonban kételkedik abban, hogy ez sikerülhet neki.

„Valtteri nyilvánosan elismerte: a kiegyensúlyozottságon múlik a dolog. Az előző szezonban jól tudott kezdeni, de az idény közben elfogyott az energiája, míg Lewis folyamatosan nyomást tudott helyezni rá.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3rd position, in the Press Conference

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images