Bottas nyerte az Osztrák Nagydíj időmérőjét a Red Bull Ringen, Vettel már a Q2-ben kiesett

Lewis Hamilton mondhatni tökéletesen hangolt az időmérő edzésre és egyértelműen a legnagyobb favoritja volt a szombatnak. Az FP1 és az FP2 után az FP3-at is behúzta a hetedik világbajnoki címére készülő rekorder, méghozzá igen magabiztosan.

Szombat délelőtt már közelebb tudott lenni a Red Bull, de ez még mindig messze volt, tekintve, hogy milyen rövid a pálya. A Ferrari elé pedig befurakodott a Racing Point, így bőven volt miért várnunk a kvalifikációt, ahol a Mercedes kivételével mindenki nagyon közel volt egymáshoz.

Q1

A Q1 kiesői között nem volt meglepetés, mivel a Alfa Romeo és a Haas gyenge formát mutatott. Grosjean azonban még pont megúszta, de Räikkönen, Giovinazzi és Magnussen nem, akárcsak a két Williams.

Russell és Latifi között jelentős volt a differencia, így a brit rögtön időmérőt nyert az újonc ellen, aki utolsó lett. A különbségek nem voltak túl nagyok a továbbjutást illetően, és jól látni a Williams előrelépését, mely képes az Alfa Romeo és a Haas szintjén menni.

A legjobb időt Verstappen rakta össze 0.087 másodperccel Bottas előtt, akit Hamilton követett, majd Stroll, Leclerc, Sainz, Pérez, Vettel Ricciardo és Gasly érkezett a TOP-10-ben. A folytatás még izgalmasabbnak ígérkezett a Q2-as bejutás miatt, ahol már csak 10 kiadó hely volt.

A Q1-ben úgy tűnt, hogy a Renault korábban mutatott nagyobb tempója nincs meg, vagy csak részben, de mivel a differenciák kicsik voltak, nehéz volt megítélni az erősorrendet. A Q1-ben kivétel nélkül mindenki a lágy keveréket használta.

Q2

A Q2 első etapja érdekesen alakult, miután csak Verstappen volt az, aki a közepes gumikat választotta, amivel először a 8., majd a 6. helyre ugrott fel. Az élen Hamilton állt Bottas és Norris előtt. A címvédő 0.2 másodperccel vezetett a finn előtt, addig a brit már 0.6 másodpercre volt.

Az utolsó körök előtt így nézett ki a TOP-10: Hamilton, Bottas, Norris, Stroll, Pérez, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Vettel.

A sokk nem maradt el, miután Vettel nem jutott be a Q3-ba, de Leclerc is csak éppen hogy csak ott tudott lenni az utolsó etapban. Mindkét Ferrari erősen küszködött. Gasly, Kvjat, Ocon és Grosjean is búcsúzott.

A Mercedesek más ligában mentek, 0.7 másodperccel volt lassabb Albon ugyanazokkal a gumikkal. Buttas és Hamilton között 0.081 másodperc volt a különbség. Norris és Pérez volt még ott a legjobbak között, akiket Stroll, Sainz, Verstappen, Ricciardo és Leclerc követett. A monacói is nagyon elégedetlen volt.

Q3

Az első etap végén Bottas áll az élen 0.1 másodperccel Hamilton előtt, ami sokakat meglepett. Verstappen már 0.6 másodperccel követte a legjobb Mercedest, kvázi az esélytelenek nyugalmával. Albon pedig 0.3 másodperccel volt lassabb a hollandnál. Hozzá közel Sainz és Pérez állt. Leclerc 1.6 másodperccel ment lassabb kört. Norris, Stroll és Ricciardo egy körre készült a többiekkel ellentétben.

A végjáték nagyon érdekes volt, mivel Bottas megtartotta az előnyét. Kicsúszott, és sárga zászló volt érvényben, ami miatt a többieknek lassítaniuk kellett. 0.012 másodperccel maradt le Hamilton az első helyről, míg Verstappen már 0.5 másodperc felett kapott, de taktikai előnybe kerülhet, hogy a közepes gumikon rajtolhat.

Norris nagyot ment a McLarennel, és negyedikként zárt Albon és Pérez előtt, akiket Leclerc, Sainz, Stroll és Ricciardo követett.

