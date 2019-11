Bottas-pole Amerikában Vettel és Verstappen előtt

A nézők egy lassan induló, de végül nagyon pörgős FP3-at láthattak. Az utolsó szabadedzés második felében mintha egy hosszú Q3-ban lett volna részünk, hiszen a versenyzők sorra dobálták a jobbnál jobb időket. Max Verstappen a leggyorsabb volt a Ferrari előtt, és nem egy hajszállal, addig a harmadik helyre nagy meglepetésre Norris ért oda a McLarennél.

A brit újonc köre szenzációs volt, de ez egyúttal azt is megmutatta, hogy még mindig jelentős a hátránya a középmezőnynek, mivel Norris sokat kapott. A céljuk azonban az, hogy jövőre „csak” 0.5 másodpercre legyenek a legjobbtól, ami most meg is valósult. Sőt, még a másik Red Bullnál és a Mercedeseknél is gyorsabbak voltak, akik kissé küszködtek.

A tűzijátékból Leclerc maradt ki egy motorral kapcsolatos probléma miatt, és még mért időt sem futott, amivel értékes perceket veszített. A Ferrari megerősítette, hogy olajszivárgás történt az SF90-ben, és egy használt motorra cserélik ki az erőforrást, így a büntetés egyelőre biztosan elmaradt. Maga az egység azonban gyengébb lehet.

Q1

A Q1-nek ezúttal is voltak fix kiesői a Williams két autójával, valamint Pérezzel, aki a büntetése miatt csak a bokszból rajtolhat majd. Rajtuk kívül a még mindig gyengélkedő Alfa Romeók fejezték be korán az időmérőt. Giovinazzi hiába győzte le Räikkönent, nem tudott bejutni a Q2-be. A csapat szép lassan állandó kiesővé válhat.

A Q1 legjobb idejét Norris futotta meg a McLarennel. A brit ismét jelezte, hogy nagyon érzi a pályát, és akár meglepetést is okozhat. Ezzel Hamiltont és Verstappent is maga mögé utasította, de Gasly szintén dicséretet érdemel a negyedik helyen, aki Vettel, Magnussen, Ricciardo, Sainz és Stroll elé vetődött be a TOP-10-ben. Egy igazán látványos első etapban volt részünk.

Q2

A Q2-ben Albon kivételével az összes top-csapat versenyzője közepes gumikon ment be a Q3-ba, így azzal az abronccsal is fognak rajtolni vasárnap. Leclerc és Vettel a végén javított, és megszerezték az első két helyet Albon előtt. Hamilton és Bottas csak megnézték a lágy tappancsokat, de nem javítottak rajta. Kettejük közé Verstappen vetődött be.

A középmezőnyből Norris volt a leggyorsabb Sainz előtt. A TOP-10-be még Ricciardo és Gasly jutott be, ami Hülkenberg, Magnussen, Kvjat, Stroll és Grosjean kiesését jelentette. A leglátványosabb esemény a Q2 végén volt, amikor Verstappen, Hamilton és Kvjat majdnem összeütközött egymással. A holland káromkodva vonta kérdőre a világbajnokot a rádión keresztül. Az FIA nem indított vizsgálatot az incidens miatt, amit még a Q3 előtt megerősítettek.

Q3

A Q3 első etapjában Bottas nagy kört futott, ami rekordot ért Austinban. A finnt egészen minimális differenciával Vettel következett, majd jött Verstappen, Leclerc és csak utána Hamilton 0.162, 0.198 és 0.292 másodperces hátrányban. A brit bajnok első Q3-as köre nem volt a legjobb, míg Albonnak szokásosan megvolt a hátránya a többiekhez képest.

Bottas maradt az élen a mögötte érkező Ferrarival és Verstappennel. A TOP-5-ben még Leclerc és Hamilton volt ott. Albon maradt a 6. helyen, míg a McLaren kibérelte magának a 7. és 8. helyet. Sainz gyorsabb volt, és nem is kevéssel, addig Ricciardónak be kellett érnie a 9. hellyel Gasly előtt.