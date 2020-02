Sima Mercedes 1-2 Barcelonában a harmadik tesztnapon, gondjai vannak a Ferrarinak?

A versenyzők reggel 9 órakor kezdhették meg a munkát hűvös, száraz időjárási körülmények között. A zöld jelzéskor mindössze 5°C volt a levegő hőmérséklete. A Mercedes az elsők között kezdte meg a napot a keményebb keveréken. Tegnap egy elektronikai probléma miatt nem volt teljes a programjuk, de így is sok kört tettek meg.

A McLaren, a Ferrari, a Williams, a Haas és a Red Bull Racing is. Latifi, a Williams újonca a hideg aszfalton kissé túl agresszívan melegítette a gumikat, és majdnem keresztbe állt a géppel az utolsó kanyar előtt. Mindeközben az AlphaTauri, az Alfa Romeo és a Racing Point is csatlakozott a mezőnyhöz.

A Ferrari aerodinamikai mérésekkel kezdte a napot a keményebb keveréken. Az SF1000 első részén jobb és bal oldalt nagyobb szenzorok kaptak helyet. Vettel hamar mért időket ment: 1:32.450, 1:29.577. A második idő az első 15 percben született meg. Kvjat iratkozott fel a listára a C3-as gumikon egy 1:38-as körrel. Szinte ezzel egy időben Vettel gyorsult az élen: 1:26.216.

Ekkor a Red Bullnál még csak a bokszban zajlott a munka. A szerelők a Ferrarit követvén többen is beálltak a kamerák elé, míg a fontosabb szerelések zajlottak. Ez volt az a pillanat, amikor Ocon először gurult ki a bokszból a Renault-val a keményebb gumikon. A francia át is vette a vezetést a C2-es keverékkel: 1:23.354. Ezt követte egy sokkal erősebb idő: 1:19.650.

Stroll is azon versenyzők között volt, akik relatíve hamar mért idők mentek. A Racing Point a C3-as gumikon egy 1:25.006-is idővel nyitott, majd a következő körében több másodpercet gyorsult: 1:21.352.

Miközben Sainz már az első körében (1:19.095) a leggyorsabb tudott lenni a C3-as gumikon, Verstappen pár másodperccel ezután a keményebb keveréken simán az élre állt. Az utolsó szektor végén volt egy nagyon mentése is, de ez is elegendő volt ahhoz, hogy Sainz előtt legyen: 1:18.309. Az etapja végén még gyorsabb volt: 1:18.309.

A háttérben nagyon megy a matek, hogy minél több információt szerezzenek a Mercedes rendszeréről, de egyelőre a németek sem tudhatják, hogy pontosan mekkora előnyt jelenthet a DAS használata, ami jövőre már tiltott lesz.

Vettel az első órában a C2-es gumival növelte a tempót, már a nagyobb szenzorok nélkül, így azt a munkát hamar befejezte. Verstappen és Sainz mögött a harmadik helyen állt. Bottas ezután csatlakozott azokhoz, akik mért időt mentek. A C2-es gumival egy 1:21-es időt ment az első gyors körében.

A Ferrarinál a szerelők többsége a képernyőt figyelte, hiszen Bottas is használta a DAS-t az egyenesben. Két körrel később már a finn volt az élen: 1:17.992. Az első óra végén csak Latifinek nem volt mért köre a mezőnyből, miközben Ocon felugrott a harmadik helyre.

10:00 - állás

1 Bottas Mercedes C2 1m17.992s 2 Verstappen Red Bull C2 1m18.032s 3 Ocon Renault C2 1m18.353s 4 Sainz McLaren C3 1m18.638s 5 Vettel Ferrari C2 1m18.970s 6 Stroll Racing Point C3 1m19.847s 7 Giovinazzi Alfa Romeo C3 1m20.239s 8 Grosjean Haas C3 1m22.236 9 Kvyat AlphaTauri C3 1m36.226s

A második óra elején már Verstappen volt az élen a C2-es gumikon futott idejével: 1:17.636. A következő körét azonban nem fejezte be. A holland túl agresszíven vette a 7-es kanyart, és megsérülhetett az első felfüggesztés. A "bikák" el is zárták a garázst az autó nagyobb vizsgálata és szerelése miatt. Csütörtökön Ricciardo járt hasonlóan, akkor a Renault padlólemeze sérült.

Stroll és Bottas is feljebb kapcsolt, és szinte ugyanazt az időt futották meg: 1:17.991-1:17.992. A különbség az volt, hogy a Mercedes a keményebb keveréket használta a körén. Ekkor Verstappen, Stroll, Bottas, Ocon és Sainz alkották az első öt sorrendjét. 10 óra 30 perckor pedig már Ocon volt a második, és 30 megtett körrel a neve mellett: 1:17.778.

10 óra 35 perckor piros zászló lépett érvénybe Vettel leállása miatt. A 12-es kanyarnál állt félre az SF1000-es versenygéppel. Emiatt hosszú perceken át szünetelt a teszt. A világbajnok azonban megvárta a csapattagokat, és segített nekik letakarni az autót. A zöld jelzés csak 10 óra 55 perckor érkezett meg.

A Ferrari megerősítette, hogy motorprobléma miatt állt meg az autójuk, és a probléma pontos felderítése érdekében az egységet visszaküldik Maranellóba, ahol több tesztet is lefuttatnak rajta. Ez egyúttal egy kényszerű motorcserét is jelentett az olaszoknak, akárcsak a Red Bullnak csütörtökön.

A mezőnyből Bottas gyorsan fel is hívta magára a figyelmet, amikor a C3-as gumikon futott egy 1:16-os időt, amivel az élre állt, miközben Stroll javított a harmadik helyen, ugyanazon a keveréken: 1:17.657. Kettejük között volt Verstappen, aki az autó sérülése után a bokszba kényszerült. A Williamsnek pedig már volt mért köre.

Körszámok - 11:00

1 Vettel 40

2 Ocon 38

3 Sainz 36

4 Giovinazzi 26

5 Stroll 23

6 Bottas 23

7 Kvyat 23

8 Verstappen 19

9 Latifi 18

10 Grosjean 17

11 Gasly 7

12 Ricciardo 5

13 Norris 4

A mai menetrend

Csapat Péntek Mercedes Valtteri Bottas (délelőtt) Lewis Hamilton (délután) Ferrari S. Vettel Red Bull M. Verstappen (délelőtt)

A. Albon (délután) Racing Point Lance Stroll Williams N. Latifi Renault E. Ocon (délelőtt) D. Ricciardo (délután) AlphaTauri D. Kvyat (délelőtt) P. Gasly (délután) Haas R. Grosjean (délelőtt) K. Magnussen (délután) McLaren L. Norris (délelőtt)

C. Sainz (délután) Alfa Romeo A. Giovinazzi

Közel 2 órával az ebédszünet előtt Bottas a C3-as tappancsokon egy közel 1 másodperces előnyt "autózott ki" Verstappen előtt. Ezzel Valtteri volt az első, aki bement 1:17 alá. A W11 továbbra is rendkívül stabilan vette a kanyarokat, mintha valamilyen sínen ment volna.

11 és 12 között többen is javítottak, és Verstappen egy hosszabb kihagyás után folytatta a munkát, ugyanúgy a keményebb keveréken. Stroll a második helyen közelebb került Bottas idejéhez, míg Kvjat mögött a 6. helyen Giovinazzi állt az Alfa Romeóval. Az AlphaTauri ezt nem hagyta annyiban, és elsőként felpakolta a C4-es keveréket, és átvették Stroll helyét: 1:17.427.

11:43 - állás

1 Bottas Mercedes C3 1m16.674s 2 Kvyat AlphaTauri C4 1m17.427s 3 Stroll Racing Point C3 1m17.442s 4 Ocon Renault C3 1m17.536s 5 Verstappen Red Bull C2 1m17.636s 6 Giovinazzi Alfa Romeo C3 1m18.228s 7 Vettel Ferrari C3 1m18.384s 8 Sainz McLaren C3 1m18.409s 9 Grosjean Haas C3 1m18.749s 10 Latifi Williams C3 1m19.029s

A déli harangszó előtt Bottas megint húzott egyet az idején az első helyen, már a C4-es gumikon: 1:16.417. Hasonlóan tett Ocon és Stroll is ezen a keveréken, nem sokkal a finn után. Akkor a francia a második, a kanadai a harmadik helyen állt: 1:17.102-1:17.338.

12 óra 4 perckor jött az újabb piros zászló, amikor Latifi alatt a motor hirtelen kikapcsolt, és félreállt a bokszutca végén. A kanadai épp a gyors körét fejezte volna be. Bottas még a megszakítás előtt a C5-ös gumikkal futott egy 1:15-ös időt, amivel messze megelőzte a mezőnyt.

Tavaly a legjobb idő Vettel nevéhez fűződött a teszteken: 1:16.211. Bottas ettől már most majdnem 0.5 másodperccel gyorsabb volt. Ha pedig a rekordot nézzük, akkor sem voltunk messze. Ez is a finn nevéhez fűződik a 2019-es Spanyol Nagydíjról: 1:15.406.

A Renault 20 perccel az első leintés előtt erősítette meg, hogy Ocon végzett a programjával. Közel 80 kört abszolvált, ami messze több mint egy versenytáv. Aktív órákat tudhatott maga mögött a francia, akinek a helyét Ricciardo vette át a nap második felében, koncentrálván a hosszabb etapokra.

A tesztnap délután 14 órától folytatódott tovább, amit 18 órakor intettek le.

A nap első felének eredménye

1 Bottas Mercedes 65 kör C5 1m15.732s 2 Ocon Renault 76 C4 1m17.102s 3 Stroll Racing Point 52 C4 1m17.338s 4 Kvyat AlphaTauri 60 C3 1m17.427s 5 Verstappen Red Bull 86 C2 1m17.636s 6 Giovinazzi Alfa Romeo 65 C3 1m18.035s 7 Sainz McLaren 74 C2 1m18.274s 8 Grosjean Haas 48 C3 1m18.380s 9 Vettel Ferrari 40 C3 1m18.384s 10 Latifi Williams 44 C3 1m19.004s

Majdnem 10 perc telt el a zöld jelzés után, amikor az első pályára gurult Giovinazzival a keményebb, C2-es keveréken. Az olasz után Gasly lendült akcióba. Délelőtt Kvjat tesztelt az AlphaTauri autójával. Ricciardo és Vettel is az első "fiókák" között repült ki a fészekből. Az olaszok egy motorcserét követően folytathatták a munkát. A délután pályára gurulók közül Albon és Magnussen is hamar autóba ült.

14 óra 31 perckor előkerült a következő piros zászló is. Magnussen kapott defektet, ami miatt megpördült és megérintette a falat. Az érintés minimális volt, de trailerre volt szükség, így ismét percekre félbe kellett szakítani a tesztet. Az incidens előtt már Hamilton is odakint volt a C4-es gumikon.

A teszt 14 óra 46 perckor folytatódhatott tovább. Vettel, Gasly, Giovinazzi és Hamilton azonnal kihajtott a bokszból, majd mért időt is ment a C4-es tappancson: 1:18.198. A 7-es kanyarnál füstöt a W11 hátulja, de csak egy pillanatnyi állapotról volt szó.

A McLaren kerek 15 órakor kezdte meg a délutáni programját. Norris a 16. pilóta volt, aki ma pályára hajtott. A legkeményebb keveréken tette ezt meg, így messze nem az időkre koncentrált. Mindeközben Hamilton a C3-as abroncsokra váltott, és hirtelen fellépett a képzeletbeli dobogó legalsó fokára, míg Gasly a 9. helyet szerezte meg az utódja, Albon mögött.

Hamilton fokozatosan növelte a tempót: 1:17.111. Ekkor csak 0.009 másodperccel volt Ocon mögött a gyengébb gumikon, majd elé is került: 1:17.091, 1:16.642. 2 órával a leintés előtt derült ki, hogy a Williams a Mercedes motorproblémája miatt szakította meg a programját, és a Ferrarihoz hasonlóan a csere mellett döntöttek.

Az AMuS kérdésére a Red Bull elismerte, a Mercedes pokolian gyors, és gyorsabb, mint ők, de nem látják magukat olyan messze tőlük. A német lap a Red Bullt idézvén azt mondja, a jelek szerint a Ferrarinak problémái vannak, és miután valamiért nem mennek hosszabb etapokat, nehéz tudni, hogy milyen a tempójuk. A GPS-adatok szerint a Ferrari küszködik a lassú kanyarokban. Az 5-ös kanyarban is mindezt jól lehetett látni.

1 óra 25 percet mutatott az óra, amikor Hamilton már a C5-ös, vagy a leggyorsabb gumikon volt kint. Az első ilyen köre közel sem volt tökéletes, és nem is tudott sokat gyorsulni: 1:16.516. 16 óra 43 perckor a negyedik alkalommal is le kellett állítani a tesztnapot, ezúttal Ricciardo miatt, aki az utolsó 30 percben visszatérhetett, de rögtön meg is forgott az alacsonyabb tapadás mellett.

A Renault nagyon furcsa hangokat adott ki magából, és megállt, feltehetően egy motorral kapcsolatos mechanikai hiba miatt. Az illetékesek gyors munkát végeztek, mert 15 perccel később már újra zöld jelzés volt a pályán.

Giovinazzi ezt kihasználván javított is a C4-es gumikon, és fellépett a 6. helyre Kvjat mögé, valamint Verstappen elé. Latifi pedig hosszú idő után először gyűjtött kilométereket. A lapunk kérdésére a Williams és a Racing Point is megerősítette, hogy szombaton filmes napot tart, tehát ezen a héten újra pályára gurulhatnak.

Versenyző Csapat Gumi Kör Idő 1 Valtteri Bottas Mercedes C5 65 1:15.732 2 Lewis Hamilton Mercedes C5 73 1:16.516 3 Esteban Ocon Renault C4 76 1:17.102 4 Lance Stroll Racing Point C4 116 1:17.338 5 Daniil Kvyat AlphaTauri C4 62 1:17.427 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C5 152 1:17.469 7 Daniel Ricciardo Renault C4 93 1:17.574 8 Max Verstappen Red Bull C2 86 1:17.636 9 Pierre Gasly AlphaTauri C4 59 1:17.783 10 Alexander Albon Red Bull C2 83 1:18.154 11 Carlos Sainz McLaren C2 76 1:18.274 12 Romain Grosjean Haas C3 48 1:18.380 13 Sebastian Vettel Ferrari C3 100 1:18.384 14 Lando Norris McLaren C3 49 1:18.454 15 Nicholas Latifi Williams C3 72 1:19.004 16 Kevin Magnussen Haas C2 4 1:19.709



Köszönjük a figyelmet, a következő héten folytatjuk az utolsó 3 tesztnappal, ugyanebben a formában, majd jöhet az évadnyitó Ausztrál Nagydíj Melbourne-ben.

