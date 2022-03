Bottas: „Nem rossz” Hamilton mellől rajtolni az első alfás futamomon

Bottas egyértelműen az egyik sztárja volt az idei év első kvalifikációjának, mivel egészen a hatodik helyig menetelt az Alfa Romeóval, így ő lett a három nagycsapat öt tagja után a legjobb pilóta.

Ez pedig azt jelenti, hogy vasárnap Hamilton mellől indulhat majd, akinek csupán egy ötödik hely jött össze. A finnek ráadásul sikerült legyőznie az ő helyére érkező George Russellt, aki kilencedik lett.

„Egymás mellől kezdünk, nem rossz. Nemrég láttam őt, és mindketten mosolyogtunk, szóval jó móka lesz. Ha valaki azt mondta volna, hogy Bahreinben ez lesz a helyzet, előre elfogadtam volna” – mondta az időmérő után Bottas.

„Ez azonban még csak a kezdet, az utunk kiindulópontja. Most biztosítanunk kell, hogy előre tekintünk, nem pedig hátra. Annyira izgalmas.” Bottasnak az is tetszett, hogy sikerült legyőznie azt az autót, amelyből tavaly év végén kiszállt, és azzal viccelődött, hogy még nem beszélt Toto Wolff-fal, de meglátogatja majd.

Ez az eredmény pedig a csapatnak is komoly lökést adhat azok után, hogy tavaly csak a kilencedik helyet tudták elérni a konstruktőri bajnokságban. Bottas egy többéves szerződést írt alá az Alfával, és bevallotta, hogy magabiztossággal tölti el erős szezonkezdése.

„Ez az első alkalom, hogy megtudtuk, hol is állunk igazán. Igen, boldoggá tesz. Nagy reményekkel tölt el, mert ha csak a 18. lettem volna, akkor kicsivel magasabb hegyet kéne megmásznunk. Még mindig hegyről van szó, de nem a Mount Everestről.”

A finn végül elmondta, hogy érezte, az autójuk jó lehet a top 10-re, de még ő is kicsit meglepődött azon, hogy a hatodik tudott lenni. Emellett próbált arra is építeni, hogy zsinórban 101-szer jutott be a Q3-ba, és nem akarta, hogy véget érjen ez a széria.

„Mondtam a csapatnak délelőtt, hogy itt az idő a 102.-re, ők pedig nem ellenezték, szóval tényleg jó érzés.”

