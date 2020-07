Bottas nem kételkedik a képességeiben, tanult a dolgokból

Valtteri Bottas már hosszú ideje tagja a Mercedesek, pedig mintha csak tegnap lett volna, amikor aláírt a németekhez Nico Rosberg hirtelen és váratlan visszavonulásával. Talán soha nem kapott volna ilyen lehetőséget, ha ez nem történik meg.

Bottas eddig egy alkalommal sem tudta legyőzni Lewis Hamiltont, de még igazán megszorongatni sem. A brit a hetedik világbajnoki címére készül, és minden esélye megvan a győzelemre, tekintve a Mercedes tempóját.

Lehetséges, hogy csak Bottas az egyetlen ellenfele Hamiltonnak, és a finn jól kezdett. Az első futamot megnyerte Ausztriában, míg a másodikon a dobogó második fokára állhatott fel. A szombaton elrontott időmérője miatt nem tudott harcban lenni a győzelemért.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 on the podium

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images