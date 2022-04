Bottas: nem hiszem, hogy úgy kellene versenyezni, ahogy Stroll teszi

A kanadai pilóta három büntetőponttal is gazdagodott a 2022-es Forma-1-es szezon harmadik versenyhétvégéjén, miután a kvalifikáción ütközött Nicholas Latifivel, majd a futamon szabálytalan védekezés miatt újabb öt másodperces időbüntetéssel sújtották.

Az Aston Martin versenyzőjének nem ez volt az egyetlen megkérdőjelezhető manővere a verseny során, a Max Verstappen kiesését követő virtuális biztonsági autós szakasz után Valtteri Bottas-szal csatázott a pontszerző helyekért.

Lance Stroll a hármas kanyar külső ívén próbálta megelőzni a finnt, akit le is szorított az akció során, s bár a versenyigazgatóság vizsgálta az esetet, végül úgy döntöttek, ezért nem büntetik meg a kanadait.

Az Alfa Romeo pálya menti mérnöki részlegének vezetője, Xevi Pujolar a leintés után elmondta, úgy érezték, talán szankcionálhatták volna Stroll akcióját. „Nem volt szép amit csinált, de nem kapott büntetést. Nincs bennünk frusztráció, de Valtteri szemmel láthatóan le lett szorítva.“

„A biztonsági autós szakasz után nehéz volt eldönteni, merre menjek a pályán a torlódás miatt, ezért a határon autóztam. Nem hiszem, hogy úgy kellene versenyezni, ahogy Stroll teszi, mert nyilvánvalóan leterelt a pályáról“ - vélekedett Bottas.

A finn végül a nyolcadik helyen fejezte be a futamot, ám úgy érzi, talán el tudott volna menni még Esteban Ocon mellett is, ha nem ragad be olyan hosszan a kanadai mögé. „Ez biztosan sok időmbe került, de nem vagyok elégedetlen a négy ponttal“ - tette hozzá a finn.

Bottas a nehézségek ellenére összességében élvezte a melbourne-i futamot és a csatákat a középmezőnyben. „Az első perctől kezdve nyomtuk a gázt, néha nyertem egy-két pozíciót, néha veszítettem párat. Jó stratégiát építettünk fel, jó verseny volt“ - mondta az Alfa Romeo pilótája.

