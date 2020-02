„Bottas nem hagyott nyugtot Hamiltonnak 2019-ben”

A 2019-es szezon is Lewis Hamilton világbajnoki címével zárult, azonban Valtteri Bottas minden eddiginél közelebb került csapattársához, bár ez sem volt elég arra, hogy megverje a britet, vagy az utolsó versenyig életben tartsa a bajnoki cím reményét.

1997 Forma-1-es világbajnoka, Jacques Villeneuve többek között erről beszélt a francia Auto Plus Magazine-nak, amelyben elmondta a véleményét többek között Hamiltonról, a Ferrariról, a Renault-ról és a Williamsről is.

„Lenyűgözött Lewis Hamilton 2019-es teljesítménye. Folyamatosan, minden versenyen sikeres volt – eltekintve a Német Nagydíjtól.” – idézte fel Villeneuve a hockenheimi versenyt, amely végtelenül kaotikus volt, és végül többek között Toro Rosso-dobogót hozott.

„Lewis általában év végére kiesett a ritmusból, de még így is szerzett pontokat. Most viszont az utolsó 2-3 futamon is azt a szintet hozta, amit megszokhattunk tőle, tehát sikerült még magasabbra emelnie a lécet. De ehhez hozzátartozik az is, hogy Valtteri Bottas agresszívebb volt tavaly, és nem hagyott nyugtot neki.”

„Bottas bizonyította, hogy egy nagyon gyors versenyző, de Hamiltont nem könnyű megverni. Sokan azt gondolják, hogy Bottas helye nem a Mercedesnél lenne, mivel gyengébb versenyző, mint Lewis. Sokakat megelőzne Bottas, de Lewis az egyik legkiválóbb versenyző.”

„2014 óta, vagyis a turbó-éra kezdete óta a Mercedes nagyon erősnek számít, és a motor is nagy szerepet játszik ebben. Hamarabb váltottak erre a projektre, mint a többiek, e kapcsán hálásak lehetnek Niki Laudának, ugyanis ő is hatással volt arra, hogy ezek legyenek a szabályok.”

„Vettel pedig ugyanolyan volt idén, mint 2014-ben, amikor Ricciardo lett a csapattársa a Red Bullnál. A szezon kezdete előtt elmondtam, hogy szerintem mi fog történni azzal, hogy Leclerc lett a csapattársa. Emlékezzünk, hogyan fogadták Charles-t a Ferrarinál: a szurkolók, a csapat és az újságírók is hezitálás nélkül a Ferrari megmentőjének hívták, miközben ekkor még csak egy szezonja volt a Forma-1-ben!”

„Ez a fajta fogadtatás idegesíthette a négyszeres világbajnokot, és negatív következményekhez vezethetett. És meg is történt: láttuk milyen hatással volt ez Vettelre, Leclerc-re, a csapatra és magára a Ferrarira. Charles egy hihetetlenül gyors pilóta, és látni fogjuk rajta a fejlődést, ahogy a bajnoki címekért harcol – megvan benne az ehhez szükséges potenciál.”

„Idén nem változnak a szabályok, szóval az erők csatasorba állítására számítok. Tudjuk, hogy a Mercedesnél mennyire hatékonyan dolgoznak. Érdekes viszont, hogy mennyit tudott fejlődni a Honda. Tavaly a Honda feláldozta a motorok megbízhatóságát, és rajtbüntetésekkel fizettek a motorcserékért, viszont ezzel együtt előreléptek teljesítmény tekintetében.”

„Elismerem, hogy ha ugyanebbe az irányba tudnának haladni továbbra is, akkor nagy csatát vívhatnak az élen. Az egyetlen kérdés a Ferrari. Hogyan fog működni a csapat? Hogyan fogják kezelni a versenyzőiket? Hogyan fognak zajlani a történések?”

„A Renault tavaly nem tudott sikereket aratni, mert sokat kellett tanulniuk, és hozzá kellett szokniuk a Ricciardóval való kollaborációhoz. Mindenesetre a csapatnál adottak a feltételek ahhoz, hogy versenyképesek legyenek.”

„A Williams pedig sosem fog kijutni a krízisből. Épp most beszéltem a Renault-ról, ahol kompetens a csapatvezetés, a csapaton belül szenvedély van, míg a Williamsnél még az is kétséges, hogy egyáltalán még mindig Forma-1-es csapatnak számítanak-e. Amikor a Renault egy versenyről beszél, akkor megkérdezik maguktól, hogy mindent helyesen csináltak-e. A Williams viszont ezt nem teszi meg.” – zárta a kanadai ex-F1-es.

