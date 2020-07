Bottas nem aggódik a lemaradása miatt, nem találta még meg a tökéletes egyensúlyt az autóban

Valtteri Bottas a Sky Sports-nak értékelte a pénteki napját, amelynek mindkét edzésén a második helyen végzett.

„Nem sikerült rosszul az első szabadedzés a száraz pályán” – kezdte Bottas. „Egy kicsit szenvedtem az alulkormányzottság miatt, de ez egy általánosan fellépő probléma szokott lenni, és könnyű kiküszöbölni.”

„Nem volt rossz kezdése a hétvégénknek, de jobb lett volna, ha még többet tudunk menni a száraz pályán, hogy jobban beállítsuk az autó egyensúlyát.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Tudom, miért volt ekkora különbség Lewis és köztem, ez is az autó egyensúlyára vezethető vissza. A keverékek közötti különbség teljesen másmilyen, mint Ausztriában volt, ezért ezen sem stresszelek.”

Bottas ugyanakkor nem kezdett el tippelgetni, hogy mekkora lehet az előnyük a száraz pályán a többiekhez képest, azonban világosan látszott, hogy a Mercedes ismét toronymagas esélyese a Magyar Nagydíjnak.

„Egy edzés után nem könnyű megérteni a különbséget, ami köztünk, és az ellenfelink között lehet, én nem gondolnék erre túl sokat. Mint mindig, most is koncentrálnunk kell, és majd meglátjuk.”

„A hideg, alig felgumizott pályán láthatunk majd hibákat is. Én is kipróbáltam az extrém esős, és az inter gumikat is, de nagyon hasonló volt a kettő. Meg kell találnunk az ideális váltási pontot a két gumi között, és mint mondtam, az egyensúlyt is.”

Sokkal negatívabban nyilatkozott a pénteki napjáról Carlos Sainz.

