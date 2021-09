Bottas nagyon ráérzett a pályára – a finn jó eséllyel pályázik a futamgyőzelemre?

Valtteri Bottas nemrég arról nyilatkozott, hogy akár még a világbajnoki küzdelemben is lehet keresnivalója, hiába szedett össze majdnem 100 pontos lemaradást Verstappenhez képest – igaz, a finn azt is hozzátette, hogy ezt aligha engedélyezné számára Toto Wolff.

Minden bizonnyal nagy feladat hárul a világbajnoki pontverseny alakulását tekintve Bottasra, hiszen a két éllovast, Verstappent és Hamiltont mindössze 5 egység választja el az összetettben, így a csapatok második számú pilótái egy-egy remekléssel könnyen pontokat rabolhatnának el a fő esélyesektől.

A finn ráadásul mindig is remekül teljesített Oroszországban, és nincs ez másképp most sem, ugyanis pénteken mindkét alkalommal az 1. helyen végzett. A Mercedes-pilóta saját bevallása szerint is összhangba került az autóval és a pályával, ami jó előjel lehet a német gyártó számára.

„Ha vettek egy pillantást az időeredményekre, illetve figyelembe vesszük az autóban tapasztalt érzéseimet, ez egy jó nap volt. Már az első alkalommal megvolt az önbizalom az autóval kapcsolatban, az egyensúly remek volt, a vezetésemre tudtam fókuszálni, az apró dolgokra, melyek előnnyel szolgálhatnak.”

„Úgy néz ki, hogy ma vizes lesz a pálya, ami teljesen más tapasztalás lesz majd. A fő dolog, hogy az autó jónak érződik a hosszú etapokon, ami biztató a vasárnapi száraznak tűnő futamra. Valóban rátaláltam arra a bizonyos érzése a pályán, élvezem. Amikor az autó jól működik itt, igazán szórakoztató vezetni.”