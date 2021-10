Bottas "mindig is rajthoz akart állni" a Race of Championson, nemsokára ez megtörténhet

Valtteri Bottas egy karriercélját teljesíti majd, amikor a Race of Champions közelgő, 2022-es versenyén debütál. A Race of Champions a motorsport egyik legnépszerűbb eseményévé vált, hiszen a különböző kategóriák versenyzői egy speciálisan erre a célra kialakított pályán állnak rajthoz.

2022-ben a svédországi Pitea fogadja majd a Race of Champions-t. A versenyre a Balti-tengeren, egy erre a célra kialakított jégpályán kerül sor. Bottas is ott lesz, és az első napon a ROC Nemzetek Kupáján Finnország színeiben versenyez egy finn társával, majd a második napon az egyéni küzdelmekben is rajthoz áll.

A 2021-es Forma-1-es szezon befejezését követően Bottas távozik a Mercedestől és az Alfa Romeónál várja karrierje következő állomását. Előtte azonban úgy alakult, hogy a 32 éves pilóta megélheti az álmát és részt vehet a Race of Champions versenyen. „Ez az első alkalom, hogy részt veszek ezen a versenyen” - idézi Bottast a GPFans.

„Mindig is szerettem volna megcsinálni, de vagy a naptárral, vagy a helyszínnel, vagy az időzítéssel volt probléma. Tulajdonképpen Finnország mellett van a helyszín, ahol valamikor télen leszek, szóval kombinálhatom ezeket, és nagyon jó móka lesz jégen és havon autózni” – folytatta a finn F1-es versenyző.

Természetesen ezek a körülmények a raliversenyzőknek kedveznek a mezőnyben, de mivel Bottas maga is rendelkezik ralis tapasztalattal a háta mögött, nem érzi magát hátrányban a többi versenyzőhöz képest Race of Champions-ra való felkészülése során.

Azzal, hogy a 2021-es Arctic Lapland Rallyn a hatodik helyen végzett, Bottas zsinórban harmadszor ért célba a top 10-ben, így reméli, hogy a hóban és jégen szerzett tapasztalatait kombinálhatja a pályatanulási képességével. „Nem érzem, hogy ez hátrányt jelentene, mert finn vagyok és részt vettem néhány ralin, és néhányszor az Arctic ralin is. Azt hiszem, jó lesz” – mondta bizakodva Bottas.

„Nyilvánvaló, hogy az olyan versenyzőknek, akik épített pályákon vezetnek nagy előnye, hogy ha egyszer megtanuljuk a pályát, számunkra egy kicsit természetesebb, mint a raliversenyzőknek. Meglátjuk, természetesen gyorsak lesznek a futamok, de ez elsősorban a szórakozásról szól” – zárta.