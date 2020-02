Bottas mindent kihozna a W11-ből, de nem ez a Mercedes érdeke

A Mercedes hat éve uralja a Forma-1-et, megnyerve ez idő alatt az összes egyéni és konstruktőri világbajnoki címet. A németek idén is favoritként várhatják a melbourne-i szezonnyitót, legalábbis a barcelonai teszt első öt napjának eredményei alapján.

Ugyanakkor Valtteri Bottas szerint még nem tudhatják, hogy mire képes az új autó, nem ez volt a teszt elsődleges célja. "Azt hiszem, hogy pilótaként mindig a olyan gyors akarsz lenni, amennyire ez csak lehet, mindig ki akarod próbálni, hogy mire képes az autó. Mi így működünk" - mondta Bottas.

"Jó lenne üres tankkal, maxra tekert motorral a leglágyabb abroncsokkal menni, de de ez nem hozna annyit, nekünk pedig megvannak a referenciáink, a saját programunk, mint csapat, és mi ezt követjük, és próbáljuk az életünket megkönnyíteni a teszteken való összehasonlítással. Szóval ezen a ponton nem fogjuk megtudni (hogy mire képes az autó)" - jelentette ki a finn.

Mindentől függetlenül a Mercedes versenyzője elégedett a teszteléssel.

"A múlt héten sok információt szereztünk a hosszú etapokban, aztán voltak rövidebb programok is, egy kis beállítási próbálkozás, valóban radikális változtatások is. Bevezettük az új DAS-rendszert, többet tanulva róla, és tegnap a hosszú meneteket tekintve is hasznos napunk volt" - mondta Bottas.

"A mai nap kicsit rövidebb volt a piros zászlókkal, de holnap lesz idő egy kicsit a kvalifikációs programok futtatására, de nem tudom, hogy mennyi teljesítményt tudunk kiszedni az autóból" - mondta az utolsó napi terveket illetően Bottas.

"Összességében ez rendben van, elég kilométert gyűjtöttem. Persze többet szerettünk volna, de általánosságban ez is elég, és már volt lehetőség egy kis finomhangolásra is. Eddig nagyobb változtatásokat csináltunk, de ma kipróbálhattunk pár kisebbet is, és próbálni még tovább tökéletesíteni az egyensúlyt" - tette hozzá a finn.

A csütörtöki tesztnapon Bottas a hetedik legjobb időt szerezte meg, csapattársa, Lewis Hamilton rosszabbul járt, a címvédő alatt megállt a Mercedes, és így alig tudott értékelhető munkát végezni.

