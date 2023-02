Bottas: minden ponton javult 2022-höz képest az idei F1-es autónk

Valtteri Bottas a teljes téli szünetét Ausztráliában és Új-Zélandon töltötte, ahonnan csak januárban utazott vissza Európába, hogy a fizikai felkészülésén túl elkezdjen ráhangolódni a 2023-as Forma-1-es szezonban.

Az utóbbi napokban a McLaren, Ferrari, Mercedes, AlphaTauri, Aston Martin pilótái is különféle tesztekkel kezdték meg a felkészülésüket, erre azonban nem volt lehetősége az Alfa Romeo versenyzőinek, így Bottas is csak a szimulátorban ismerkedhetett meg egyelőre a C43-mal, azonban az első benyomásai így is pozitívak.

„A szünet alatt is végig kapcsolatban voltam a csapattal, figyelemmel követtem a munkát, hallgattam a híreket, szeretek részt venni az ilyesfajta munkában” – nyilatkozta Bottas a Motorsport.com olasz kiadásának.

„Már kipróbáltam az új autót a szimulátorban, de inkább meghagyom a véleményalkotást az első valódi teszt utánra, hiszen végül is csak az számít, hogy a pályán milyen lesz az autó. Szerintem mindenki nagy reményeket fűz a szezonhoz, de senki nem tudja pontosan, hol tartanak a riválisaik.”

Az Alfa Romeo C42 különösen jól teljesített az év első felében a lassabb pályákon, a gyorsabb kanyarokban fellépő instabilitást azonban csak a Japán Nagydíjra elkészült első szárnnyal tudták orvosolni.

„A szimulátorban kapott adatok alapján úgy tűnik, hogy igen” – mondta Bottas arra a kérdésre, hogy 2023-ra sikerült-e elérniük, hogy a pálya tulajdonságaitól függetlenül versenyképesek legyenek.

„Mondjuk úgy, hogy a 2022-es autóhoz képest sokoldalúbb lett az új. Szerintem tavaly az egyik legnagyobb problémánk az egyenesekben elért rossz végsebesség volt, és úgy tűnik, hogy ezen a területen is sikerült előrelépnünk, de továbbra is inkább maradnék óvatos, mert még mindig csak számokról van szó.”

Bottas azt is hozzátette, hogy az Alfa Romeo technikai problémáinak nagy részét 2022-ben is a Ferrari-motor okozta, és „pozitív híreket hallanak” Maranellóból, amelyeket nagyon megbízhatónak tart, figyelembe véve, hogy a Ferrari új csapatfőnöke Frederic Vasseur lett, akinek nagy szerepe volt abban is, hogy Bottas a svájci csapat pilótája lett.