Bottas minden héten gokartozott, vagy ralizott Melbourne óta

A Mercedes tegnap és ma egy kétnapos teszt keretein belül készül fel az Osztrák Nagydíjra, a 2018-as W09-cel, tegnap Valtteri Bottas vezethette az ezüstnyilat.

Lassan 3 hónapja, hogy az Ausztrál Nagydíjat eltörölték, és a pilóták többsége csak most tud először autóba ülni, hogy felkészüljenek a 2020-as szezonnyitóra, azonban a Mercedes pilótájának, Valtteri Bottasnak nem okozott akkora problémát a formában maradás.

„Úgy érzem, hogy ez a kis extra szünet, ami igazán váratlan volt, csak jót tett nekem” – nyilatkozta Bottas a teszt után a Sky Sports-nak, számolt be a The Race.

„Nagyon ritka az, hogy egy pilótának ennyi szabadideje legyen, és más dolgokat is csinálni tudjon. Remek idő volt ez arra is, hogy mentálisan, és fizikailag is felkészüljek. Plusz, rengeteget tudtam vezetni.”

„Talán egyes pilóták szenvedtek a kijárási korlátozások alatt, de én mióta hazajöttem Melbourne-ből, minden héten gokartoztam, vagy raliztam.” Amikor a Sky arról kérdezte, hogy ezt hogyan tudta megoldani, sokat sejtetően Bottas csak annyit mondott, hogy „ismerek helyeket, és embereket.”

Finnországban a nyilvános gokartpályák nyitva tarthattak a megfelelő egészségvédelmi korlátozásokat betartva, valamint a privát ralizás elé sem gördítettek akadályokat.

Bottas azonban elmondta, hogy a tegnapi teszt győzte csak meg igazán arról, hogy nem lesz semmilyen problémája a szezonnyitón.

„Nagyon jó érzés volt, az biztos, és bár csak a 2018-as autót vezethettem, azóta pedig rengeteget fejlődtek a kocsik, így is hatalmas mosoly volt az arcomon. A Forma-1-es autókhoz semmi sem hasonlítható.”

„Egy pár kör után már minden normálisnak tűnt, jó érzés volt vezetni. Nagy magabiztosságot adott ez nekem az első versenyre, készen állok.”

Valtteri Bottas wears a protective mask in the garage Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A Mercedes tesztje amellett, hogy a pilóták visszarázódását szolgálta, a csapat is most gyakorolta azt, hogyan tudnak együtt működni az új szabályok betartásával, amelyek lehetővé teszik, hogy a Forma-1 ismét versenyezhessen.

„Nagyon sok új eljárást gyakoroltunk, úgyhogy nekem sokat kellett várnom. A végére azonban már megszoktuk az új dolgokat, és készen állunk a versenyzésre.”

Ajánlott videó: