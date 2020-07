Bottas megvédte Hamiltont

Több szempontból sem az osztrák duplaforduló során tapasztaltak szerint alakult a verseny előtti térdre hajlás. Egyrészt most kivételesen a bokszutcában került erre sor, másrészt nem minden versenyző ért oda időben az etnikai egyenlőtlenség elleni demonstrációra.

Lewis Hamiltonnak nem is esett jól, ahogyan lebonyolításra került ez az egész, a Grand Prix Versenyzők Szakszervezetének (GPDA) aktuális vezetőjét, Romain Grosjeant kritikával is illette, mivel szerinte a francia háttérbe akarta szorítani a fontos társadalmi gondot.

Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas is megszólalt az ügyben, saját bevallása szerint nem sokkal a verseny előtt szerzett egyáltalán tudomást, hogy ismételten lesz ceremónia, és nagyon rosszul kommunikálták le ennek megrendezését.

The drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images