Bottas még sokáig maradna az F1-ben, de érdekli a ralizás

Valtteri Bottas ma Abu Dhabiban jelentette be, hogy véget ért a házassága. Többek között ez is hatással lehetett az idei teljesítményére, bár a második helyet így is sikerült megszereznie. Jövőre azonban egyértelműen a bajnoki cím lesz a célja, hiszen 2017 óta versenyezhet a Mercedesnél Lewis Hamilton csapattársaként.

Még több F1 hír: A Haas eddigi legnagyobb előrelépése a szimulátoros technológiában

Bottas időközben egyre többet ül rali-autóban. Mint arról korábban már beszámoltunk, az évadzárót követően Franciaországban fogjuk látni a finnt egy nagyon látványos és izgalmas ralis viadalon a Citroën DS3 volánja mögött. Nemrég pedig a helyszínen, Paul Ricardon tesztelt.

„Csak kényelmesebbé akartam tenni magamnak az autót. Szeretem a ralit, amit nagyon szórakoztatónak találok. Ez egy aszfaltos esemény lesz, ami számomra igencsak feküdhet. Egy ilyen ralis esemény számomra igen alacsony biztonsági kockázattal jár. Remek kis viadalnak tűnik ez. Jó szórakozásnak ígérkezik, ami remek módja az ünnepek megkezdéséhez.”

Egy ralis karrier is lehet ebből? „Túl korai megmondani. Soha nem tudhatod, hogy mi vár rád vagy mi fog történni, de ebben a pillanatban ez egy szórakoztató dolog számomra, és jó, hogy valami mást is vezethetek, a képességeimet illetően is.”

„Eddig nem gondoltam erre, és még mindig az F1-ben látom magam. Sokat kell még elérnem itt, és el akarom elérni a céljaimat. Egy nap majd meglátjuk, hogy mit akarok csinálni. Azt mondanám erre, hogy soha ne mondd, hogy soha...”

Valtteri Bottas az F1-es franciaországi pályán tesztelt, rali-autóval, amivel hamarosan egy igen érdekes viadalon vesz részt a helyszínen, közvetlen az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj után.