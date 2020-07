Bottas még semmit sem írt alá a Mercedesnél, de...

A Mercedes finn pilótája 2017 óta versenyez a németeknél, de eddig egy olyan év sem volt, amikor nyert volna Lewis Hamilton ellen. Futamgyőzelmei ugyan voltak, a bajnoki harcban csak szakaszosan tudott részt venni.

A korábbi pletykák szerint George Russell lehet a fő esélyes a helyére, de időközben a brit helyét megerősítették 2021-re a Williamsnél, ami azt jelenti, hogy ezzel igencsak biztosnak tűnik Valtteri Bottas maradása, addig Max Verstappen az Aston Martinhoz tart.

„Annyit mondhatok, hogy elkezdtünk beszélni róla, mert igen, azt hiszem, mindannyian rájöttünk, hogy az idő valóban gyorsan telik ezekkel a három egymást követő versenyekkel, de még semmit sem írtunk alá, ugyanakkor azt hiszem, a dolgok a helyes irányba haladnak.”

„A legfontosabb az, amit az elmúlt hétvégén is mondtam, miszerint továbbra is a bajnokságra összpontosítok. Nagyon fontos dolgok vannak ebben az évben, szóval tartsuk ezen a hangsúlyt, és biztos vagyok benne, hogy a többi is rendben lesz.”

Bottas nem örül, hogy elhúzódik a szerződéshosszabbítása, de megérti a Mercedest, mivel még mindig csak a szezon elején járnak, miután a koronavírus miatt rengeteget csúsztak. Ez pedig mindenre hatással van.

„Egy versenyző oldaláról természetesen, ha a dolgok elhúzódnak, az nem jó, de csak két versenyt tudtunk le, szóval ez rendben van. Nincs szó nagy pánikról vagy rohanásról.” - tette egyértelművé a Mercedes finn versenyzője.

