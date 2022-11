Bottas meg akarja várni az Audi belépését a Forma-1-ben

Az augusztusi Belga Nagydíjon az Audi hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-os motorformulának köszönhetően ők is belépnek a Forma-1-be, és a Sauber felvásárlásával gyári csapatként fognak versenyezni. Az erőforrás Németország, Neuburgban készül majd, míg a karosszéria a Sauber hinwili bázisán fog készülni.

Az Alfa Romeo névadó szponzori szerződése a 2023-as szezon végén lejár, és a Motorsport-Totalnál dolgozó kollégáink értesülései szerint az Audi már 2024-től a Sauber résztulajdonosává válik, így több mint két évvel a hivatalos belépésük után már elkezdik majd a Sauber finanszírozását és felkészítését az eredményes közös munkára.

Az biztos, hogy az Audi belépése sokkal vonzóbbá teszi majd a svájci alakulatot a jövőben a pilóták számára, a német márka képviselői a Spanyolországban tartott Dakar-bemutatón pedig már megpedzegették, hogy egy olyan gyári tapasztalattal rendelkező pilóta, mint Carlos Sainz magasan van a listájukon.

Valtteri Bottas jelenlegi szerződése a Sauberrel 2024 végén jár le, de a csapat átalakulását izgalmas projektnek tartja a finn is. Arra a kérdésre, hogy 2026-ban is a rajtrácson szeretne-e lenni, Bottas Mexikóban rávágta, hogy „miért is ne? Még csak 33 éves vagyok, reményeim szerintem akkor is itt leszek még a mezőnyben” – mondta Bottas, aki szerint az egész csapatot motiválja az Audi belépése.

„Ha a teljes képet figyelembe vesszük, óriási hír volt az Audi belépése, mert a Sauber és az Audi együttműködésének potenciálja nagyon nagy. Senki nem kételkedhet az elköteleződésükben, mert több okból is jó munkát akarnak végezni. Szerintem minden egyes versenyző örülne annak, ha részese lehetne ennek a projektnek, különösen én, miután már van tapasztalatom a csapattal kapcsolatban.”

Bottas korábban hozzátette, hogy a sikerhez már 2026-ot megelőzően fektetnie kell az Audinak a csapatba, hiszen az infrastruktúrájuk még nem éri el egy olyan gyári csapat szintjét, mint a Mercedesét.