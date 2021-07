Bottas: „Ma a rajtolás volt a gyengeségem”

Miközben csapattársa, Lewis Hamilton végül büntetése ellenére is be tudta húzni a sikert, Bottasnak ismét be kellett érnie egy harmadik hellyel és a segítő szerepével, mert nem volt meg a kellő tempója ahhoz, hogy a győzelemért mehessen.

Némileg eltérő taktikát választott nála a csapat, mint Hamiltonnál, így pedig a végén lényegében csak elengedte márkatársát, hogy ő Charles Leclerc után tudjon még eredni a győzelemért. Bottas tehát ismét a jó csapatjátékos szerepét játszotta, de nem igazán volt választása, mert összességében nem volt elég gyors.

„A gyengeségem ma a rajtolás volt. Mindkét esetben eléggé kiforogtak a kerekek, mint tegnap Lewisnál, ez pedig nehézzé tette a helyzetem, utána pedig Lando kiállására kellett reagálnom, így pedig túl korai volt az a kerékcsere.”

„Emiatt nem voltunk elég versenyképesek, de azért Norrist még sikerült elkapnom.” Ez mondjuk elsősorban annak volt köszönhető, hogy a McLaren versenyzőjénél elrontották a bokszkiállást. A Mercedes azonban a Red Bull nullázásával sok pontot hozott rajtuk.

„Csapatként sok pontot tudtunk most szerezni, szóval ebből a szempontból ez remek. Két hét múlva újra megpróbáljuk” – mondta Bottas egykedvűen a futam leintését követően.

