Bottas kommentben szólt vissza

Úgy tűnik, Szocsiban is folytatódik Valtteri Bottas rossz sorozata. Bár az elmúlt hetekben többször is nagyon közel került hatszoros világbajnok csapattársához, Lewis Hamiltonhoz, a finn az Orosz Nagydíj időmérő edzésén sem tudta áttörni a gátat.

Bottas a tegnapi időmérő edzés utolsó szakaszában nem tudta megnehezíteni csapattársa dolgát. Nem elég, hogy több mint 6 tizedet kapott Hamiltontól, a világbajnokság második helyezettje utolsó köre után szélárnyékkal segítette a gyors körét kezdő Max Verstappent.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy a saját bevallása szerint is élete egyik legjobb gyorskörét teljesítő Verstappen végül nem kis meglepetésre be tudott férkőzni a két Mercedes közé.

Bottas számára ugyanakkor esélyt jelenthet, hogy csapattársával ellentétben a tartósabb közepes keverékeken kezdheti majd meg a mai futamot. Bár mostanában többször is pozíciót bukott a rajtnál, a finn versenyző bízhat abban is, hogy az indulás után szélárnyékot fogva esetleg megelőzheti csapattársát. 2017-ben pont ezt a lehetőséget használta ki Bottas, amikor a rajtnál megelőzte Sebastian Vettel Ferrariját.

A 31 éves versenyző gondolatai az időmérő után vélhetően még a gyors kör körül jártak, ugyanis egy apró tévedés következtében a második helyezettnek szóló tábla mögé parkolta be autóját. Talán ő maga sem gondolta, hogy Hamiltonon kívül mással is számolnia kell…

Az edzés után Bottas egy Instagramra feltöltött képen összegezte az időmérőn történteket.

„Trükkös nap, de sikerült a közepes keverékekkel kvalifikálnom, ami szerintem a jobb gumi lesz holnapra. A harmadik rajthely jó esélyt kínál arra, hogy a rajt után szélárnyékot fogjak az első kanyarba menet, mint ahogy 2017-ben. Alig várom a versenyt, magabiztos és optimista vagyok. All in.”

Nem mindenki volt azonban ilyen lelkes Bottas esélyeit illetően. Az egyik kommentelő így kritizálta a csapattársától zsinórban az ötödik időmérő edzésen kikapó finnt.

„Ugyan már, szerinted bárki is elhiszi, hogy azért vagy ott, hogy nyerj? Jó fiú módjára azt teszed, amit mondanak neked, és átengeded a győzelmet Lulunak, ahogy mindig.” - írta a felhasználó.

Bár valószínű nem ez az első, és nem is az utolsó komment, ahol egy versenyzőt kritizáltak, Bottas nem hagyta szó nélkül a kritikát.

„Nem érdekel, mit hiszel, haver. Én hiszek magamban. Ha úgy gondolkoznék, ahogy te, semmire sem vittem volna. Sosem fogom feladni!”

Hamarosan meglátjuk, a szombati események mennyire paprikázták fel az egyik legerősebb pályáján versenyző finn versenyzőt.

