Bottas kissé tart a Ferrari időmérős formájától, de a Red Bull is gondot okozhat

Ahogy Max Verstappen fogalmazott, a hétvége teljesen más lehet, független attól, hogy az FP2 ideje alatt a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari is nagyon közel volt egymáshoz. Valtteri Bottas alig maradt el Ferrarik és a Red Bull idejétől, ami érdekes folytatást ígér, főleg azok után, hogy az SF90 sebessége az egyenesben ismét brutális.

„Az FP1 nem volt túl aktív számunkra, de a többiek is hasonló helyzetben voltak. Ebben a helyzetben azt gondolom, nem lett volna értelme többnek, mivel szombaton és vasárnap is nagyon más idő várható, ugyanakkor legalább van néhány olyan körünk, amit ezen feltételek mellett szerezhettünk. Ez jó tapasztalatot jelent, és délután már sokkal inkább fel tudtunk készülni a folytatásra.”

„A kemény gumikkal kezdtem délután, mivel hosszabb körökre készültünk, és információkat akartunk szerezni a keverékről. Eleinte nem volt könnyű a pálya állapota miatt, és ez a gumi elég kemény. A lágy gumikra való váltás meglehetősen nagy különbséget eredményezett az autó viselkedésének szempontjából. A tapadási szint is változott, de a forgalom közbeszólt.”

„Az idők valójában közeliek voltak, és elég versenyképesnek tűntünk. Nem mentünk igazán időmérős köröket, szóval sok van még a csomagban és a gumikban, de jó volt látni, hogy milyen a potenciál odakint. Ez egy ígéretes nap volt, és szerintem nem mentek rosszul a dolgok, bár mindig van min javítani.”

„A Ferrari és a Red Bull is veszélyes lehet. Az utóbbi időben a Ferrari mindig nagyon erős volt az időmérőkön a motorja miatt, de hogy most mi lesz a helyzet, nem tudom. Meglátjuk, mindketten ott lesznek, de mi is. Biztos vagyok benne, hogy a pálya sokat fog javulni egyik napról a másikra, és erre figyelnünk kell. Az autót még mindig kissé bonyolult vezetni, szóval egy kicsivel nagyobb stabilitásra van szükségünk.”