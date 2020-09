Bottas keményen odaszólt a kritikusoknak

Valtteri Bottas a 2019-es Ausztrál Nagydíj megnyerése után a rádióba a következőt mondta: „Akinek inge, vegye magára: b*szódjatok meg!”. Szocsiban, ahol szintén győzedelmeskedett, ugyanezt az üzenetet küldte, ezúttal így hangzott a dolog: „Ez remek alkalom, hogy megköszönjem a kritikusaimnak, és akinek inge, vegye magára: b*szódjatok meg!”

Mikor a futam utáni sajtótájékoztatón arra kérték, hogy magyarázza el, mire gondolt konkrétan, és hogy az üzenetnek bármilyen köze van-e a mostanában csapattársát, Lewis Hamiltont érő kritikára, Bottas elmondta: „Nem, nem erre gondoltam.”

„Őszintén szólva az van, nem tudom, miért érzik egyesek úgy, hogy muszáj kritizálniuk másokat. Folyamatosan vannak, akik azzal jönnek nekem, hogy „minek is próbálkozom” és „adjam fel”, holott soha nem szoktam olyat tenni.”

„Nekik akartam újra a jókívánságaimat elküldeni. Egyszerűen kicsúszott. A fő azonban, hogy minden versenyhétvégére magabiztosan érkezem, úgy, hogy hiszek abban, hogy meg tudom csinálni, és mindig így is lesz. Ez a helyes hozzáállás.”

„Örülök annak, hogyha még a tegnap nehéz is volt, nem adtam fel, a pozitívumokat néztem és tudtam, hogy lesznek lehetőségeim, ezek pedig meg is adattak. Remélem ezzel inspirálhattam embereket arra, hogy ne adják fel, mert ez a legnagyobb hiba, amit életükben elkövethetnek.”

Bottas másodszor tudott győzni Oroszországban, végig irányította a futamot azután, hogy a verseny elején vezető Hamilton korán kiállt rosszabb, lágy gumikon induló stratégiája és a futam előtti szabálytalan rajtgyakorlat miatt rá kirótt 10 másodperces büntetés letöltése miatt.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, out of the pits

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images