Bottas jövője feladja a leckét a Mercedesnek, már hétfőn kezdődik az agyalás

Valtteri Bottas nagyon keményen kezdte a világbajnokságot, és az első versenyeken felvette a harcot Lewis Hamiltonnal is. A brit aztán ellentmondást nem tűrve használta ki a lehetőségeke, miközben a finnek szerencséje sem volt. A nyári szünet előtt Bottasnak már nem is maga elé kell néznie, sokkal inkább maga mögé, Max Verstappen ugyanis már csak hét ponttal van mögötte a világbajnoki tabellán.

A finn szerződése az idény végén lejár, a hosszabbításáról szóló tárgyalások pedig már hétfőn a kezdetét veszik Wolff szerint.

"Nem egy verseny alapján határozunk, sokkal inkább az adatok alapján. Egy remek személyiség, egy remek versenyző van most szembeállítva egy fiatalnak adott lehetősséggel a maga kockázatával együtt. Már holnap elkezdjük a folyamatot, ami biztosan nem lesz egyszerű" - mondta Wolff.

A Mercedes csapatfőnöke szerint az is szempont, hogy vajon Bottas talál-e magának másik csapatot.

"Ez nagyon is szempont, felelősséget vállalunk a pilótáinkért, ahogy felelősségünk van a juniorjainkkal szemben is. Semmi olyat nem teszünk, amivel nehezítenénk a helyzetüket. Szóval bárhogy is döntsünk, megfontoljuk, hogy a pilóta tud-e máshová menni. Ha ez Esteban fejlődéséről szól, hogy egy napon visszatérhessen a Mercedeshez, vagy Valtteriről, hogy puhán landoljon, egyre megy. Ő is megérdemli ezt, szombaton remek volt a sebessége" - mondta Wolff.

