Bottas ismét rali-autóval versenyez

Néhány hónappal ezelőttig Valtteri Bottas nem volt túl aktív a Forma-1-en kívül, majd egyre többször láthattuk a raliban. A finn ráadásul ott is versenyképes, és a tesztek mellett versenyen is indult már, ami újabb tapasztalatokat jelentett számára.

Bottas természetesen az F1-re koncentrál, és arra, hogy megnyerje a világbajnokságot, de később nem zárható ki egy ralis karrier a részéről. Korábban Kimi Räikkönen próbálkozott meg ezzel, de a WRC-ben nem ért el nagy sikereket, ugyanakkor azt mondta, a ralis kitérő nélkül már nem lenne a királykategóriában.

Az F1-es szünet elég hosszú lesz, de úgy tűnik, hogy Valtteri azonnal újra rali-autóba ül a szezonzárót követően. A Rally Circuit Franciaországban kerül megrendezésre az ismert Paul Ricard versenypályán december 6. és 8. között.

Ezen az érdekes aszfaltos viadalon, amihez hasonlót korábban Monzában láthattunk, Bottas is az indulók között lesz egy Citroën DS3 WRC-vel, amit a PH Sport készít fel számára. A tapasztalt pilótának ez lesz az első ilyen versenye, ami újabb kihívást jelent majd.

Valtterinek elég jó tapasztalattal rendelkezik a WRC-autók terén, hiszen idén a 4 elit versenygép közül hármat is tesztelhetett. A Ford Fiesta WRC-vel többször is tesztelt, de a Toyota Yaris WRC-t is pályára vihette, akárcsak a Citroën C3 WRC-t.

Bottas az F1-ben a második helyen áll, és ott is fogja befejezni az idényt. Noha ez a legjobb szezonja eddig a kategóriában, nem tudott igazán nyomást helyezni Lewis Hamiltonra, aki hamarosan Valentino Rossi motorjával fog körözgetni, addig az olasz legenda a Mercedes F1-es gépét kapja meg.

