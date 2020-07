Bottas is jónak érzi a Mercedest az Osztrák Nagydíjon, de még várna

„Nyilvánvalóan nagyszerű visszatérni. Régóta vártam erre. Minden egyes kört nagyon élveztem, és ez az összes eseményre is igaz volt. Lépésről lépésre építettük fel a csomagot, ahogy az egy hosszú szünet után várható.”

„Szerintem ez egy tisztességes nap volt. Volt néhány apró kérdés az autómmal, de ezt leszámítva minden nagyon jó volt. Egyre jobb lett a nap folyamán, így nagyon örülök annak, ahogy ez a nap alakult.” - mondta Valtteri Bottas.

„A tapadási szint elég alacsony volt, és biztos vagyok benne, hogy ez még lesz jobb is a hétvégén, így tovább tudunk fejlődni, mivel általában ezen a pályán mindez a beállítások változtatását is jelenti. Hogy őszinte legyek, mint néhány más pályán, itt is csak egyre jobbak lesznek a köridők.”

Mennyire más érzés az autót vezetni a téli tesztek óta? „Igen, más érzés, de nem olyan nagy a különbség. Nyilvánvaló, hogy eddig csak egy pályán mentünk az autóval, és talán Silverstone-t is bele lehet számolni ebbe a filmforgatással, szóval két helyszínről beszélhetünk. Minden pályának más a tapadási szintje, így nincs szó óriási különbségről.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leaves the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Összességében nem érzem magam rosszul, de számomra az a legfontosabb dolog, hogy az egyensúly meglegyen a gyors és a lassú sebesség mellett is. Úgy érezni, hogy néha jó irányba indultunk el a nagyobb sebességű kanyarokban, és néha ez a helyzet a lassú kanyarokban is, de soha nem ugyanabban a körben. Fontos lesz szombaton az összes kört felhasználni a finomhangolásra, és egyértelműen a versenytempót tartjuk szem előtt.”

Ausztriában mindig vigyázni kell az autókra az esetleges károk miatt, ami most még fontosabb a kevesebb pótalkatrész miatt. „Itt ez mindig kemény, és ez normális, hogy megtaláld a határt, valamint az, hogy kockáztatsz”.

„Nyilvánvalóan egy időmérő során mindent bele fogsz adni, de a versenyen már nem akarod mindezt megkockáztatni, így szem előtt kell tartani a dolgokat. Eddig csak egy szabadedzésen vagyunk túl, de látjuk, hogy mik jelenthetnek problémát.”

„Ez csak egy szabadedzés volt, így nem hiszem, hogy egy csapat is mindent a helyére rakott volna, és ahogy mondtam, biztos vagyok benne, hogy a köridők javulni fognak. Emiatt még túl korai lenne erről beszélni, de nem túl rossz.” - mondta a lágy gumikról a Mercedes finn versenyzője.

