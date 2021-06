„Bottas helyében csendben maradnék” – Schumacher

Valtteri Bottas keserűen szólt bele a rádióba a 2021-es Francia Nagydíjának végén, miután az egykiállásos stratégiájával nem tudott védekezni Max Verstappennel és Sergio Perezzel szemben, így csak a 4. helyet szerezte meg.

A finn pilóta már a verseny elején arra kérte a csapatát, hogy álljanak át két kiállásra, de a Mercedes kezét megkötötte a két Red Bull-pilóták osztott stratégiája, így kénytelenek voltak berendezkedni a pályán elfoglalt pozíció tartására.

Toto Wolff a vasárnapi versenyt követő sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy imádta Bottas rádiózását, mert ez is azt mutatja, hogy milyen akaraterő uralkodik benne, de a német Sky szakértőjét, Ralf Schumachert nem nyűgözte le Bottas.

„Az lehet, hogy a Mercedes ezúttal a rossz stratégiát választotta” – mondta a Sky-on a hatszoros futamgyőztes. „Ugyanakkor együtt nyertek és együtt veszítetek, ezt pedig szerintem úgy kell kezelni, ahogyan azt Hamilton is teszi.”

„Meg vagyok lepve, hogy ilyen megjegyzéseket mert tenni a rádión. Én az ő helyében csendben maradnék” – mondta Ralf, aki később a szintén a Sky-on futó blogjában elemezte Bottas teljesítményét.

„Bottas továbbra is kulcsszerepet fog játszani a Mercedesnél az előttünk álló versenyeken” – írta. „Valtterinek jó hétvégéje volt, de amikor igazán számított, megint lelassult, mert hamarabb elkoptatja a gumikat, mint Hamilton.”

„Ez egyszerűen nem elég jó, különösen nem, amikor egy olyan erős ellenféllel versenyeztek, mint a Red Bull. Ez egy új probléma a Mercedesnél, mert az elmúlt években nem igazán voltak ellenfeleik, így minden hiba problémás lehet.”

„Láthattuk: Perez nagy szerepet játszott abban, hogy Verstappen stratégiája bevált. Bottasnak is ott kell lennie, hogy néha kényelmetlen stratégiára kényszerítse Verstappent. Ez majdnem be is jött, amikor közel volt hozzá a verseny elején” – írta Ralf, aki még mindig nem zárja ki azt, hogy a Mercedes már szezon közben pilótát cseréljen.

„Ha Bottas teljesítménye konzisztensen olyan erős tud maradni, mint most, vagy Monacóban, akkor felesleges beszélnünk egy cseréről már idén. Azonban amennyiben Bottas ismét visszaesik, akkor ezt érdemes lehet megfontolni.”

„A kritikus megszólalása biztosan nem hozta jobb helyzetbe a Mercedesnél. Valtteri is nagyon érzékeny. Én személy szerint nem mertem volna így megszólalni az idei teljesítménye után, de lehet, hogy már tudja, hogy neki ennyi volt, és próbálja magát „beajánlani” egy másik csapatnál. Más magyarázatot nem igazán tudok erre.”