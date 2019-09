Bottas: „Fordított esetben a Mercedes az én javamra fog dönteni”

A Mercedes finn versenyzője számára ez egy újabb nehezebb hétvége volt a Forma-1-ben, ezúttal Szingapúrban, ahol még a dobogóra sem tudott felállni. Igaz, Lewis Hamilton sem járt sikerrel, de a csapattársának lett volna lehetősége arra, hogy megelőzze a címvédőt, de a Mercedes máshogy határozott. Lehetséges, hogy ehhez Monzához is köze volt, ahol Toto Wolff kritikusan beszélt Valtteri Bottasról, amiért a frissebb gumik ellenére sem tudta megelőzni Charles Leclerct, aki végül nyert a Ferrarival.

„Már azelőtt ismertem a helyzetem, hogy a bokszkiállás megtörtént volna, mivel vannak bizonyos szabályok, amiket követnünk kell. Mindig az élvez elsőbbséget a stratégiában a pályán a bokszkiállásokat illetően, aki jobb időmérőt zár. Az, aki előrébb van, mindig prioritást élvez. Nyilvánvalóan dönthet úgy, hogy rövidebb ideig van kint, vagy tovább marad. Ez persze befolyásolja a másik futamát is. Szóval fordított helyzetben én lettem volna az, aki ezt teszi.”

„Teljesen átlátom a csapat álláspontját ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy ugyanezt fogják tenni, ha fordított lesz a helyzet. Meg fogok győződni arról, hogy ugyanez legyen fordítva is! Bízom benne, hogy így lesz. Kívülről persze ez rossznak tűnik, és az én oldalamat tekintve mindez nem is ösztönös, hogy lassabban menjek, valamint ne előzzem meg a csapattársamat. Ennek nincs értelme, de ott van a szabály, amit ismerek és nem tudom, hogy az mennyi ideje van ez érvényben, de mióta itt vagyok, így van. Ez mindkét irányba lehetséges, nemcsak Lewisnak, hanem nekem is. Szóval ez rendben van.”

„A Ferrari ma már nem volt olyan gyors, mint szombaton, de itt kulcsfontosságú az, hogy előrébb vagy. Tudjuk, hogy megtettek pár lépést előre, és csak annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk valamivel gyorsabbá tenni az autónkat. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még fejlesztéseink, de ha majd meglátjuk.”

„Most azonban már csak a következő nagydíjra koncentrálok, ami Szocsiban lesz. Van egy befejezetlen üzletem ott, szóval alig várom, hogy pályára guruljak. Az egy jó pálya számomra, és szeretném, ha újra az lenne. Persze ez egy olyan helyszín, ahol a Ferrari erős lesz az egyenesek miatt, de jó érzésekkel megyek oda és egyértelműen jobban szeretném befejezni a hétvégét, mint tavaly.”

