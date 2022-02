Bottas Fioranóban köröz az Alfa Romeóval - FOTÓ

Az Alfa Romeo hivatalosan csak az előszezoni, barcelonai tesztek után leplezi le 2022-re tervezett festését és konstrukcióját és azt már korábban is jelezték, hogy a spanyolországi gyakorlásra kamuflázsba öltöztetett autóval érkeznek. Nos, a rajongóknak nem kell addig várniuk, hogy pillantást vethessenek a járgányra, a Motorsport.com exkluzív fotói ugyanis arról tanúskodnak, hogy a csapat éppen Fioranóban köröz.

Valtteri Bottas dél körül gurult ki az aszfaltcsíkra egy fekete sisakban és tett meg néhány kört a vizes pályán. Erre egy filmforgatás miatt került sor, de a végleges C42 vélhetően másképpen néz majd ki. Nem ez az Alfa Romeo első shakedownja Valentin-nap környékén, 2019-ben és 2020-ban is ezt a gyakorlatot követték.

A svájci székhelyű csapat teljesen új felállással vág neki a 2022-es szezonnak, Bottas csapattársa a mezőny egyetlen abszolút újonca, Csou Kuan-jü lesz. A teljes sorcserétől nem titkoltan azt várják, hogy előrelépjenek a tavalyi kilencedik helyről a konstruktőri pontversenyben, ebből a szempontból pedig komoly anyagi támogatást jelenthet a kínai versenyző szerződtetése.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 2 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 3 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 4 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 5 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 6 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 7 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 8 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 9 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 10 / 10 Fotót készítette: Davide Cavazza

Frederic Vasseur csapatfőnök az Autosportnak decemberben elmondta, az új versenyzőkkel más mentalitás költözhet az Alfa Romeóhoz, amely az új szezonra nevet is váltott, hiszen Alfa Romeo Raing helyett Alfa Romeo F1 Team néven futnak majd. A főszponzor marad az Orlen, ahogy a harmadik számú pilóta posztján sincs változás, ezt továbbra is Robert Kubica tölti be.

Norris: furcsa az Aston Martin első szárnya