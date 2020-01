Bottas ezúttal is szerződés nélkül várhatja a következő F1-es szezont

A világbajnok Nico Rosberg hirtelen visszavonulásával Valtteri Bottas lett Lewis Hamilton csapattársa. Lehetséges, hogy a finn a német furcsa döntése nélkül soha nem kaphatott volna ilyen lehetőséget a Forma-1-ben.

Még több F1 hír: Carlos Sainz 57 évesen is megnyerte a Dakar Ralit

Bottas eddig minden évben csak a következő esztendőre hosszabbíthatott. Ez jelenleg sincs másképp, ami nem a legkényelmesebb. Valtteri esetében nem egyszer láthattuk, hogy ez negatív hatással van a teljesítményére.

A tapasztalt pilóta tavaly az eddigi legjobb eredményét érte el, amikor második lett. A különbség azonban így is hatalmas volt a csapattársához képest. Valtteri még mindig hisz abban, hogy legyőzheti a hetedik címére hajtó Hamiltont.

Az továbbra is nagy kérdés, hogy mi lesz vele jövőre... 2021-től teljesen átalakul az F1, és várhatóan a Mercedes, valamint Bottas is az egyik főszereplője lesz a pilótapiacnak. A pletykák szerint a németek lehetséges, hogy csak motorgyártóként folytatják tovább. Ez elég sok mindenen változtathat, Hamilton kapcsán is.

„Amikor ez a helyzet évről évre folytatódik, egy bizonyos ponton valóban nagyon kényelmetlenné válik a helyzet kezelése.” - ismerte el Bottas a finn MTV televíziónak adott nyilatkozatában a téli szünetben, ami még mindig tart.

„Csak erre az évre van szerződésem a Mercedesszel. Még semmilyen beszélgetést nem indítottunk el egymással a jövő év kapcsán. Teljesen a nulláról indulunk, még akkor is, ha nyugodtabbnak érzem magam, mint a múltban.”

„A nyár elején minden bizonnyal sok lesz a spekuláció. Nyilvánvalóan mindenki szerződést akar kötni a következő évre, és azon túl, mint tette azt Leclerc és Verstappen. Ez azonban nem jelent további aggodalmakat számomra. Személy szerint csak a saját erőből próbálom elérni a kitűzött célokat.”

Ajánlott videó: