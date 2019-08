Bottas: Ez az eddigi legjobb szezonom, és az időmérős tempóm is jó

Hogyan foglalnád össze a szezon első felét, és hogyan hasonlítod össze az előző évvel?

„Szerintem ez az eddigi legjobb szezonom. Természetesen lehetne jobb is, ki tudnék emelni néhány futamot, amikor több pontot is szerezhettem volna, főleg Hockenheim kapcsán ez az érzésem. Az időmérős tempóm összességében jó, a versenytempóm is jobb, mint tavaly, viszont ezen még dolgoznom kell.”

„Kicsit peches vagyok, de nem annyira, mint 2018-ban, ráadásul néha még nekem volt szerencsém idén, ami furcsa. Várom a szezon második felét. Nyilvánvalóan jó lehetőségem volt előző hétvégén arra, hogy felzárkózzak Lewishoz a pontversenyben, de ez nem történt meg. Többé-kevésbé ugyanakkora a pontkülönbség kettőnk között, és még 260 pontot lehet szerezni idén – én pedig próbálok a lehető legtöbb pontot szerezni.”

Azt nyilatkoztad korábban, hogy a célod a világbajnokság megnyerése. Az első 4 futamból 2-t te nyertél, azonban az előző 7 nagydíjon egyszer sem győztél. Ki tudsz emelni valamit, hogy miért vesztettél a lendületedből, vagy a körülményekben, esetleg a vezetési stílusodban változott valami?

„Nem mondhatnám, hogy a vezetési stílusomban változott volna valami. Olyan jól vezetek, amennyire csak tudok, és az autóban is hasonlóan érzem magam, mint korábban. Az első néhány versenyen engem hajtott a lendület, aztán szerintem Lewist. Minden azon múlik, hogy minden területen a legjobbat hozzam ki magamból, minden edzésen, minden körben, a kvalifikáción és a versenyen egyaránt.”

„Szóval sok részleten múlik, hogy milyen teljesítményt nyújtok. Továbbra is ugyanannyira hiszek magamban, mint a szezon első versenyén, tudom, hogy képes vagyok a győzelemre, ahogy azt is, hogy még mindig harcban vagyok a világbajnoki címért. Talán néhányan nem hisznek bennem, de én tudom, hogy lehetséges, és ez a lényeg.

Olyan versenyző vagy, aki rögtön vissza akar ülni az autóba egy csalódást keltő verseny után, vagy jobbnak tartod, ha van pár nap szüneted vagy a nyári szünet, hogy újra felépítsd magad?

„Nem, egyértelműen olyan vagyok, aki szeret rögtön visszaülni az autóba. Ahogy beindítjuk a motorunkat, már senki sem emlékszik az előző hétvégére, mindenki a jelenlegi hétvégére fókuszál, és magamat ismerve csak az jár ilyenkor a fejemben, hogy megszerezzem a pole-pozíciót és megnyerjem a versenyt.”

„Ezek az egyedüli okok, amiért ma itt vagyok, és amikor felébredek, rögtön ez jár a fejemben. Egyértelmű, hogy nem nézek vissza, kivételt képeznek ez alól azok a dolgok, amelyekből tanulni tudok az előző versenyhétvégéből. Ezenkívül csak előre tekintek, és mindig örülök, ha autóba ülhetek, függetlenül attól, hogy egy jó vagy egy rossz versenyről van szó. A szünetek pedig talán túlértékeltek.” – zárta Bottas.

