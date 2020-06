Bottas és az idei F1-es világbajnoki cím: Most vagy soha?

Lewis Hamilton 2014 óta csak egy alkalommal kapott ki, de az akkor a címébe került. Nico Rosberg, a saját csapattársa győzte le a Mercedes garázsának másik oldalán. Addigra már a kapcsolatuk nagyon rossz irányt vett, ami az istálló moráljára is kezdhetett kihatni.

Valtteri Bottas egy teljesen más karakter, és láthatjuk, hogy mindez mennyire ideális a Mercedes és Hamilton számára is. Nincsenek feszültségek, és a duó jól végzi a munkáját. Ugyanakkor Lewis kevés nyomást érezhet Valtteri részéről.

Bottas tavaly szerezte meg az eddigi legjobb eredményét, ami egy második hely volt az összetettben. A bajnok Hamilton mögött azonban óriási volt a hátránya. 2020-ban arra készül, hogy legyőzze őt, bár ez most még nehezebb lehet, hiszen Hamilton karnyújtásnyira van attól, hogy beállítsa Michael Schumacher rekordját.

Valtteri a Sky Sports vodacast című műsorában arról is beszélt, hogy ezt a furcsa időszakot milyen jól használja fel. „Ez a váratlan időszak, amiben most részünk van, igazán csak jót tett velem. Versenyzőként nem gyakran tapasztalhatod meg azt, hogy mennyi időd lehet más dolgokra is koncentrálni.”

„Sokat vezethettem, mivel itt csak gokartozhattam és rali autókat vezethettem.” - idézte a GP Blog Bottast. „Nyilvánvaló, hogy egy különleges évadnak vágunk neki, mivel a tervezettnél sokkal kevesebb verseny lesz. Minden hibáért sokkal nagyobb árat fizethetsz, mint korábban.”

„Ez most a következetességről szól, és keményen dolgoztam ezen a csapatommal. Van néhány új trükköm is, amiknek a segítségével konstansabbá válhatok a volán mögött.” - folytatta Bottas, aki készen áll az indulásra.

„Már Barcelonában úgy éreztem, hogy megtettem pár lépést előre. Fizikailag és mentálisan is top-szinten vagyok. Remélem, hogy eredményes lehetek. Nagyon magabiztos vagyok, és mindent megteszek a győzelemért.”

