Bottas eltérő gumikon rajtolt, de maradt a harmadik helyen

Meg kellett próbálnia a csillagosoknak valami eltérő taktikát, ha le akarták vadászni Max Verstappent a második helyen, de ez végül a holland jó rajtjának köszönhetően nem sikerült, így Bottasnak be kellett érnie a harmadik hellyel.

A márkatárs mögött célba érő pilóta nem volt különösen elégedetlen a 17 körös futammal, de azért arról is beszélt, hogy óvnia kellett azokat a piros oldalfalú Pirelliket. Ezen döntésről is kérdezték őt a leintés után.

„Igyekeztünk valami eltérőt csinálni, a cél persze az volt, hogy megelőzzük Verstappent a rajtnál vagy az első körben. Ez viszont nem történt meg, mivel ő is jó rajtot vett. Az 1-es kanyarban kicsit blokkoltak, így nem tudtam kihasználni a lendületemet.”

„Ennek ellenére legalább megpróbáltuk, és még így is sikerült megtartani a helyünket a lágyon, még úgy is, hogy némi hólyagosodás kezdődött már. Összességében azért rendben ment minden.” A Mercedesek eltérő gumitaktikája viszont esetleg még a holnapi futamra is szolgálhat értékes adatokkal, és ezt Bottas is megerősítette.

„Igen, ez is benne van. A mai nap megmutatta, hogy holnap nem lesz könnyű dolgunk az abroncsokkal. Ráadásul még melegebb is lehet, szóval akár még több gonddal szembesülhetünk.”

„Ettől függetlenül viszont tisztában vagyunk bizonyos dolgokkal, és nyitottabban állhatunk hozzá a versenyhez, ha bármi történne” – vélekedett a helyzetről a mercedeses, aki tehát megpróbálta az agresszívebb stratégiát a sprinten, de nem tudott pozíciót javítani, így holnap is harmadikként vághat majd neki a viadalnak.

