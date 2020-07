Bottas elsősorban Hamiltont akarja legyőzni, de nagyon élvezi a Verstappen elleni csatákat

Tudtuk, hogy a 2020-es F1-es bajnokság más lesz, és nemcsak a koronavírus okozta helyzetnek köszönhetően a sok csúszással és az eltérő naptárral. Arra lehetett számítani, hogy a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari közelebb lesznek egymáshoz, de úgy tűnik, hogy az olaszok már télen kiszálltak a játékból.

Még több F1 hír: Bottas nem titkolja, hazamegy a Magyar Nagydíj előtt

A Mercedes előnye érezhetően nagy, és a Red Bullnak is vért kell izzadnia azért, hogy tartani tudja a tempót. Ez egyelőre nem sikerül, és az időmérőn óriási volt a hátrányuk, mindkét alkalommal, száraz, valamint esős feltételek mellett is.

Ez pedig azt vetítheti előre, hogy a Mercedes egyedül küzdhet meg a címért, vagyis Lewis Hamilton és Valtteri Bottas egymás között döntheti el a kérdést. A finn számára Hamilton lehet a fő rivális, plusz ott van a Red Bull nehezítésnek.

„Most azt hiszem, ez így néz ki. Nyilvánvalóan rengeteg versenyünk van még hátra, és ez az F1, így soha nem tudhatjuk, hogy mi történik, de igen, a Red Bull tűnik a legközelebbi csapatnak.” - mondta Bottas a Stájer Nagydíj után, amit a második helyen zárt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Legalábbis ezen a pályán mindig így volt, de Magyarországon egy másfajta pálya vár ránk, majd jön Silverstone, szóval nem tudom, talán kevesebben fognak részt venni ebben a csatában. Ugyanakkor mint azt láttuk is az elmúlt héten, és most is, megtörténhetnek bizonyos dolgok.”

„Minden eseményen maximalizálnod kell a helyzetet, különösen vasárnap, és ott is leszek, de számomra az a legfontosabb, hogy legyőzzem Lewist. Ez lesz a legfontosabb.” - mondta Bottas, aki a Max Verstappen elleni csatájáról is mondott néhány szót.

„Ő mindig meg fogja nehezíteni a dolgodat, erről semmi kétség! Már az első alkalomtól kezdődően élvezem ezt. Határozottan mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy megtartsa a helyét. Be is csúszott a 3-as kanyarban a külső íven, amire nem számítottam.”

„Másodszor pedig csak megpróbáltam megbizonyosodni arról, hogy ez nem ismétlődik meg. Jó volt. Az 5-ös és a 6-os kanyarban haladunk, majd a 6-osban látszott, hogy nem lesz hely két autó számára. Ekkor úgy döntöttem, hogy visszaveszek, és újra megpróbálom.”

„A lendületem megvolt, és végül könnyebb volt, mint gondoltam 10-15 körrel korábban gondoltam. Azt hittem, közel lesz és trükkös is, de végül szerintem az abroncsai elkoptak.”

Hamilton tagadja, hogy könnyű dolga lenne

Ajánlott videó: