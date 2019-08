Bottas elismeri a hibáját, és sajnálja, hogy ilyen nagydíja lett a Hungaroringen

Valtteri Bottas a második helyről indulhatott vasárnap a Hungaroringen, de nem sokáig volt ott, mivel hibázott az 1-es kanyarban, majd nem sokkal később kétszer is eltalálták az első szárnya jobb oldalát. A végső döfést Charles Leclerc jelentette, aki azonban megúszta az esetet, és az FIA még csak vizsgálni sem vizsgálta az incidenst.

„Természetesen nem vagyok elégedett, mivel ismét sok potenciális pontot buktam el, de most más okok miatt. Csalódott vagyok, még akkor is, ha sikerült felzárkóznom az utolsó helyről, de ez nem jelent vigaszt, mivel a történtek azonnal megpecsételték a sorsomat, ami bosszantó. Bosszantó, mert a második helyről indulhattam, és jó eséllyel pályázhattam volna egy sikeres nagydíjra, ám nem így lett.”

„Nehéz volt a mai nap, és mint mondtam, hamar megpecsételődött a sorsom. Nyilvánvalóan ennél messze többet vártam. Az első kör után éreztem, hogy valami nem stimmel, és elöl igen sok leszorítóerőt vesztettem. Tudtam, hogy trükkös lesz a helyzet, és noha mindent megpróbáltam, ami csak lehetséges, nem volt esélyem, és ki kellett állnom az új elemért.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, battles with Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, at the start

Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images