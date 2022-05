Bottas: Egyre nagyobb a csapat önbizalma

Bottast sokan leírták a tavalyi szezon végén, amikor hivatalossá vált, hogy elhagyja a konstruktőri uralkodó Mercedes csapatát. A közvélemény szerint ezzel a finn karrierjének története végére pontot is rakhatunk, ugyanis egy élcsapattól egy sereghajtóhoz igazolt.

Az élet azonban sokszor tréfálja meg az embereket, ahogyan ezúttal is. Bottas a lehető legjobb pillanatban távozott a Mercedestől, ugyanis a csapat elindult a lejtőn, ezzel egyidőben az Alfa pedig az ellenkező irányba. Noha a bajnokságban a német istálló most is ott van a harmadik helyen, de már korántsem olyan dominánsan, mint korábban.

A csapat már le is mondott a világbajnoki címről, az Alfa pedig ott van az ötödik helyen, Bottas pedig közvetlenül Hamilton mögött, öt ponttal lemaradva, amelyet bármelyik mercedes szezonjában aláírt volna. Bottas szerint a csapat önbizalma is folyamatosan nő, ráadásul nagyon várja a Miami Nagydíjat az új pálya miatt, amelyről látatlanban nem tud véleményt formálni.

„Egyre nagyobb az önbizalom a csapatban, tudjuk, hogy minden pályán jól tudunk teljesíteni, és a mi kezünkben van, hogy kimegyünk és teljesítünk. A valóságban is így lesz, amikor kiérünk a pályára. Úgy érkezünk Miamiba, hogy tudjuk, újabb jó hétvégét tudhatunk magunk mögött. Eddig minden futamon pontot szereztünk, amelyen célba értünk, és ezt az erős sorozatot szeretnénk folytatni” – tette hozzá a finn.

„Biztos vagyok benne, hogy a floridai futam hihetetlen show lesz, ahogy azt Amerikában már megszokhattuk. A pálya elég menőnek tűnik, jó előzési lehetőségekkel és szórakoztató versenyzésre ad lehetőséget. Úgy gondolom, hogy a pálya tervezői jó munkát végeztek papíron, és remélhetőleg ez a gyakorlatban is működni fog” – mondta Bottas a Miami Nagydíjról.