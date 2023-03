Bottas egyedi sisakokkal készül Melbourne-re, melyből egyet el is árvereznek Valtteri Bottas is rászokott az egyedi sisakfestésekre az utóbbi években, és a most következő Ausztrál Nagydíjon is egy különleges dizájnnal fog versenyezni. A sisakot az esemény után elárverezik majd, a pénz pedig gyerekeket segítő jótékonysági intézményekhez fog kerülni.