Bottas dicsérettel illette csapatát újabb pontszerzésük után

Pedig egyáltalán nem alakult most olyan jól számára az Ausztrál Nagydíj, mint az azt megelőző két verseny, hiszen az időmérőn 103 alkalom után lemaradt a Q3-ról, és a futamon is úgy tűnt egy ideig, hogy nem igazán tud felzárkózni.

Ráadásul a biztonsági autó is szerencsétlenül érkezett, emellett pedig Lance Stroll-lal csatázott sokat, a kanadai pedig többször is kétes manőverekkel tartotta maga mögött Bottast. Végül azonban így is a nyolcadik helyig tudott feljönni, de érzése szerint akár még több is volt a futamában.

„Összességében jó verseny volt ez, jó volt a taktikánk. Kissé balszerencsések voltunk a biztonsági autóval, mert nem sokkal előtte álltunk ki, de azt leszámítva rendben volt. Erősen teljesítettünk, szoros csatákat vívtunk az elejétől a végéig.”

„A legfontosabb az, hogy sikerült pontokat gyűjteni, és ez annak köszönhető, hogy mindenki remek munkát végzett a csapatnál. Örülök a meghozott döntéseknek, valamint annak, ahogy végigmentünk ezen a versenyen” – magyarázta Bottas.

Ami a strollos incidenseket illeti, azokról így vélekedett: „Az egyenesben való irányváltások miatt nehezen tudtam eldönteni, merre menjek, és egy kissé a határon volt, az előzésnél pedig le kellett mennem a pályáról, szóval nem hiszem, hogy így kellene versenyezni.”

„Ettől függetlenül is sikerült aztán megelőznöm őt, viszont sok időt buktam vele. Nélküle talán Estebant [Ocon] el tudtam volna kapni a hetedik helyért, de a négy pont így sem rossz.”

Az Alfa Romeo versenyzője szombaton még úgy nyilatkozott, hogy részben a kisebb leszorítóerős hátsó szárny is hozzájárult ahhoz, hogy megszakadt nagy időmérős sorozata. A versenyen viszont mégis kifizetődni látszott ez a döntés.

„Jól szórakoztam ma, még úgy is, hogy keményen meg kellett dolgoznom mindenért. Az egész futamon keresztül nyomtam, és remélhetőleg továbbra is erősek leszünk és tudunk még fejlődni. Jönni fognak a fejlesztések is a következő futamokon, tehát továbbra is a folyamatos pontszerzés lesz a cél.”

