Bottas: Csou „bizonyította”, hogy helye van rajtrácson

Az már biztos, hogy egyikőjüknek el kell majd hagynia a Sauber kötelékét a szezon végén, hiszen 2025-ben érkezik Nico Hülkenberg, aki az Audi egyik gyári pilótája is lesz. Igazából arra is jó esély mutatkozik, hogy sem Bottas, sem pedig Csou nem tarthatja meg ülését a svájciaknál, így jelenleg is zajlanak az egyeztetések.

A finn pilóta korábban magabiztosan nyilatkozott a folytatást illetően, mivel saját elmondása szerint vannak lehetőségei, és többször is szóba hozták őt a Williamsszel. Csou helyzete eközben kicsit más, róla nem hallani annyit, és elsősorban csak az Alpine megüresedő helyével kapcsolatban került szóba a neve.

Ami az egymás elleni párharcot illeti, Csou remekül teljesített 2023-ban, hiszen sok szempontból felnőtt a rutinosabb csapattársa mellé, idén azonban közel sem megy neki olyan jól, miközben persze a csapat is küszködik, hiszen már csak nekik nincsen pontjuk a tíz istálló közül.

Bottas ugyanakkor igyekezett védelmébe venni a kínait, aki szerinte egyáltalán nem megy olyan rosszul: „Komoly előrelépést tett az első évét követően, és minden területen javulni tudott, legyen szó a versenyekről, az időmérőkről, a visszajelzéseiről vagy az önbizalmáról. Idén azonban egyértelműen nehezebb dolga van.”

„Az autó nem annyira fekszik neki, ami miatt kevésbé magabiztos. Szóval valóban nehézségei vannak, de Barcelonában például jól ment, jó stratégián volt, és a teljesítménye is rendben volt. Úgy vélem tehát, most talán ismét kezdi összeszedni magát, és visszatér majd oda, ahol lennie kell, mert tavaly az időmérőkön nagyon szoros csatát vívtunk” – magyarázta Bottas.

„Idén viszont nagyobb a különbség, ami azt is jelenti, hogy számomra is hiányzik kicsit a referencia, már ami az adatok összehasonlítását illeti. Arra számítok, hogy újra gyorsulni fog, és remek a kapcsolatunk. Ez mindig is így volt, nem változott semmi.”

Csou esélyeit egyébként a kínai háttere és a komoly szponzori pénzek menthetik meg, hiszen ezek sok csapatnál előnyt jelenthetnek. Bottast végül még megkérdezték, szerinte jó lóra tenne-e egy alakulat, ha leigazolná Csout. „Szerintem igen. Most csak újra meg kell találnia az önbizalmát. Remélhetőleg talál valamit jövőre, mert már bizonyította, hogy képes rá.”

