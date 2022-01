Bottas „csak” magára gondolt az alfás szerződés aláírásakor

Miután öt éven át folyamatosan a jövője miatt kellett aggódnia a Mercedesnél, Bottas a tavalyi évben aláírta első többéves kontraktusát az F1-ben. Ehhez azonban mindenképpen csapatot kellett váltania.

Arról már korábban is többször beszélt, hogy miért hozta meg ezt a döntést, és az egyik fő okot az jelentette, hogy újra „boldog” akart lenni a sorozatban. A The Race pedig megkérdezte tőle, hogy „önző” módon határozott-e jövőjével kapcsolatban.

„Pontosan. Eljött az idő, hogy csak magamra gondoljak, valamint arra, hogy én mit akarok, mi fog engem boldoggá tenni ebben a sportban, és mi jelenti majd a legnagyobb megelégedést számomra. Szóval igen, önző voltam. A döntés teljes mértékben a személyes nézeteimet képviselte, semmi mást.”

„Ugyanerről beszéltem a menedzsmentemmel is, hogy az legyen, amit én akarok. Mi pedig megoldottuk.” Bottas új szerződése viszont azt jelenti, hogy a mezőny elejéből annak hátsó részébe, de minimum a közepébe kerül vissza, ami komoly váltás lesz neki az utóbbi szezonok után.

A tízszeres futamgyőztes viszont úgy véli, váltása nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen az F1 idéntől új korszakot kezd. „Úgy érzem, mindenképpen jókor hoztam meg a döntést, főleg úgy, hogy egy másik csapathoz megyek, egy csapathoz, amelynek fejlődnie kell.”

„Szóval egyrészről teljesen új autók jönnek. Az Alfa Romeo pedig már nagyon korán átállt a következő szezonra. Emellett ott van még a költségvetési limit is, így lényegében mindenki hasonló összeget fog költeni, beleértve az Alfát is. Ez tehát egyértelmű pozitívum, és lehetőséget nyújt a kisebb gárdáknak, hogy feljebb kerüljenek.”

„Az időzítést tekintve tehát tökéletes” – zárta gondolatát a finn versenyző, aki még arra is kitért, hogy annak is komoly szerepe volt döntésében, hogy Frederic Vasseur lesz a csapatfőnöke, akivel már a GP3-ban is dolgozott együtt, és akiben teljes mértékben megbízik, hogy tudja, mi kell egy istálló sikerességéhez.

