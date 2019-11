Bottas csak Grosjeanon „tesztelt” vasárnapra? Még egy padlólemezt is felajánlott

A Mercedesés a Haas összeütközött az Abu Dhabi Nagydíj második szabadedzésén. Mindkét autó megsérült, de a Haas súlyosabban, ahol a padlólemez cseréjére is szükség van. Toto Wolff, a németek csapatfőnöke elismerte, Valtteri Bottas hibázott.

Az FIA megrovásban részesítette a finnt, addig Romain Grosjean számára nem maradt más, minthogy elfogadja a helyeztet és a társa bocsánatkérését, aki humorosan még az egyik padlólemezét is felajánlotta. Ez persze nem lehetséges.

„Semmit sem láttam... Utólag megnéztem, hogy mi is történt valójában, és beszéltem is Valtterivel, aki elnézést kért. Azt mondta, hogy az utolsó helyről fog rajtolni vasárnap, ami miatt az előzéseket gyakorolgatta, és valószínűleg túl messziről próbálkozott.”

„Nem láttam őt, és nem is számítottam arra, hogy ilyen messziről fog beesni. Végül eltalált, de ez nem olyan volt, mintha nyitva hagytam volna az ajtót. Azt hiszem, ez valóban az ő hibája volt, ami után bocsánatot kért. Mindannyiunkkal megtörténik, hogy hibázunk.”

„Günther (Steiner) eszembe juttatta, amikor Silverstone-ban a bokszban volt egy megpördülésem, amire azt mondtam neki, hogy „köszönöm főnök, ez még mindig fáj”, de mindannyian követünk el hibákat, mert emberek vagyunk. Egyszerűen csak szomorú vagyok, hogy elvesztettük az autót, amivel még teszteltünk volna.”

Romain szerint teljesen mindegy, hogy milyen döntés született Bottas részéről, mert mindenképpen a rajtrács végéről indul vasárnap. „Igazából annyi büntetést adhatnának neki, amennyit csak akarnak, mert semmin sem fog változtatni. Ez nem volt egy jó manőver a részéről, de bocsánatot kért. Szükséges volt mindez egy második szabadedzésen? Nem igazán.”

„Mindez ártani fog a Mercedesnek? Nem igazán. Megrovás lett a vége, de nem vagyok steward, és örülök is ennek. Valtteri még az egyik padlólemezét is felajánlotta nekem, de nem vagyok biztos abban, hogy ez meg is fog történni. Még a szélcsatornában sem láttuk, szóval trükkös lenne.” - tette hozzá nevetve Grosjean.