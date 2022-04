Bottas: Boldogabb az életem, mióta az Alfánál vagyok

Bottas mindig optimista, legalábbis úgy nyilatkozik, de talán ő sem reménykedett abban, hogy ilyen jól fog sikerülni a csapatváltása. A 2022-es szezonban az Alfa megerősödött és felállt a padlóról, komoly pontszerzési potenciállal az autóban, míg a Mercedes súlyos problémákkal küszködik és egyelőre kilátástalan a helyzetük.

Az Alfa Romeónál értékelik Bottas közreműködését és vezető pozíciót tölt be újonc csapattársa, Csou mellett. Ez olyasmi, amihez nem volt hozzászokva a Mercedesnél töltött öt szezon során, ahol elsősorban Lewis Hamilton „szárnysegédjeként" funkcionált.

Lehet, hogy a Mercedestől való távozás nem az volt, amit tervszerűen szeretett volna, de az új környezet és az abban betöltött szerepe jót tesz a finn számára.

Különösen elégedett azzal, hogy mennyire odafigyelnek rá. „Ha kérek valamit, az megtörténik, és tényleg mindenki meghallgat" - mondta a The Race-nek. A csapaton belüli légkört rendkívül motiváltnak tartja, és örül, hogy ebben szerepben dolgozhat.

Azt is érzi, hogy ő több a csapatnál, mint valaki, aki vezeti az autót. Nemcsak versenyző, hanem fontos csapattag is. Azt is elismeri, hogy a Mercedesnél nem tudta volna ugyanezt a szerepet betölteni.

Ez, valamint a csapattársa személyisége néha megakadályozta, hogy a múltban beleszólhasson a dolgokba. „Azt hiszem, a csapatban Lewis bizonyos értelemben elég domináns személyiség. Összességében egy kicsit boldogabbnak érzem magam az életben" -tette hozzá.