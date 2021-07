Bottas azt hitte, közelebb lesznek, de veszélyben az ötödik helye

A finn pilóta valamennyire azért meglepődött azon, hogy nem tudtak közelebb kerülni a Red Bullhoz, bár azt is elmondta, hogy a Mercedes beállításai inkább talán a futamon lehetnek majd kifizetődőek.

„Mi kicsit hátrafelé mentünk, vagy talán a többiek jöttek ránk jobban az előző futamhoz képest. Talán egy vagy két tizeddel vagyunk lassabbak annál, mint ahol lennünk kéne. Nem tudom, hogy ez a C5-ös keverék miatt van-e, vagy amiatt, hogy a McLaren egyértelműen talált valamit. Egyszerűen ma ennyi volt az autóban.”

A csillagosok ugyan most végsebességben közelebb voltak a Red Bullhoz, de így sem tudtak eleget találni ahhoz, hogy meg tudják szorongatni Max Verstappent. „Ennél többet már nem tehetünk az egyenesekben, ugyanaz van, mint legutóbb. Ismét az optimalizált csomagot próbáltuk, de nem hinném, hogy ez elég lenne.”

Hamilton azt nyilatkozta, hogy ő nem lát esélyt tempóból a bikások legyűrésére, ezért talán a második hely lehet neki a maximum. Bottas ezzel szemben valamivel talán optimistább volt, mivel a versenytempót jobbnak érzi.

„Végső soron minden, amit az autó beállításával tettünk, az azt a célt szolgálta, hogy kicsivel erősebbek legyünk a versenyen. Tanulnunk kell a mai és a holnapi napból is, de biztos vagyok abban, hogy jó eredményt szállíthatunk majd az istállónak” – próbált bizakodó maradni a finn.

Megnyugodni ettől függetlenül még nem lehet neki, mivel a versenybírák később beidézték őt is, mert az utolsó gyorsköre előtt jelentősen lelassított a pálya végén, az FIA pedig külön felhívta a figyelmet arra, hogy ezt nem szabad.

Ennek köszönhetően könnyen előfordulhat, hogy Sebastian Vettel mellett akár ő is, de több másik pilóta is büntetést kaphat, amennyiben úgy ítélik majd meg, hogy a Fernando Alonso időmérős reményeit tönkretevő feltartásból ők is kivették a részüket.

Update: Döntöttek a stewardok!

