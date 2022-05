Bottas azt hitte, ez lehet a nagy napja, de aztán…

A finn pilóta tovább folytatta remek idei szereplését, hiszen a hatodik helyet tudta megszerezni Spanyolországban, ezzel pedig csapata is megtartotta az ötödik pozíciót a konstruktőrök között.

A vasárnapi viadal egy adott pontján azonban még a harmadik helyen is haladt, miután Carlos Sainz és Lewis Hamilton hátraesett, Charles Leclerc pedig kiállni kényszerült motorhiba miatt. Bottas még tíz körrel a leintés előtt is a negyedik volt, de aztán Hamilton és Sainz három kanyar leforgása alatt megelőzte őt.

Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy ők ketten három kiállást csináltak, és a verseny végén a lágy gumikon másodpercekkel voltak gyorsabbak, mint az alfás, aki így tehetetlen volt velük szemben a végén.

„Amikor ott vagy elöl, a dolgok simán mennek, és látod, hogy más autókkal gondok vannak, arra gondolsz, hogy ez lehet a te nagy napod. A stratégia terén mi viszont kicsit kockáztattunk. Az utolsó etapot túl hosszúra hagytuk, ezért a gumik a végére megadták magukat, de azért megpróbáltuk.”

„Ma választhattunk, hogy mi leszünk a nagyok mögött a legjobbak, vagy inkább még többet próbálunk szakítani? Ezért valami eltérőt akartunk csinálni, de ez nem fizetődött ki. Maga a kockázat azonban nem volt túl nagy, hiszen nem igazán fenyegettek minket hátulról.”

Bottas szerint még akkor sem biztos, hogy meg tudta volna tartani helyezését a Mercedesszel és Ferrarival szemben, ha az optimálisabb taktikát választják. „Nem hiszem, hogy meglett volna tempóból. Lewisnak viszont gondjai voltak a végén, így egy rövidebb utolsó etappal talán még lehetséges lett volna. Mindenesetre így is jó pontokat szereztünk.”

A végén egyébként még ő is rá akart menni a leggyorsabb körre, de a csapata tudatta vele, hogy túlságosan is szoros lett volna Esteban Oconnal, ezért végül nem vállalták be a cserét. „Megvizsgálták a helyzetet, de azt mondták, hogy túl közel jönnék ki Estebanhoz, és ilyenkor mindig fennáll a kockázat.”

„Ezen a ponton ilyenkor nyilván csak elfogadjuk a pontokat, de a jövőben talán még többet is kockáztathatunk” – zárta Bottas, aki láthatóan nagy kedvvel versenyez idén új csapatánál.

Norris a betegsége ellenére is nagyot ment Spanyolországban