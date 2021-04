Bottas az élen a Perez és Ocon bizarr ütközése miatt félbeszakított első szabadedzésen Imolában

Miután idén már 90 helyett csak 60 perc áll a csapatok rendelkezésére az első szabadedzésen, most is kiviharzott a mezőny a pályára. Max Verstappen vágta át a Tamburello sikánt a kavicságyon keresztül, mielőtt Mazepin mutatta volna be a már-már szokásos megpörgését az utolsó kanyarban.

Az Alpine az ígéreteinek megfelelően nagyobb fejlesztései csomaggal, köztük új első szárnnyal és köpennyel érkezett Imolába, amit Fernando Alonso egy áramlástant vizsgáló ráccsal próbált ki a szabadedzésen.

Az FP1 elején rohamosan javult a pálya állapota, de az első idők még így is több, mint 5 másodperccel lassabbak voltak a tavalyi pole-pozíciót érő körnél. A következő pilóta, aki meglátogatta a kavicságyat, Juki Cunoda volt, csak centiken múlt, hogy ne ragadjon a bukótérben.

Féltávnál Pierre Gasly vezetett Carlos Sainz előtt, azonban a Ferrari nem lehetett elégedett: Charles Leclerc az installációs köreit követően nem futhatott mért kört valamilyen technikai hiba miatt. Következő versenyzőként Lewis Hamilton látogatta meg a pálya melletti füves területet.

23 perccel az FP1 vége előtt piros zászlóval kellett megszakítani a szabadedzést. Sergio Perez és Esteban Ocon összeütköztek a Villeneuve sikán előtt, Perez bal hátsó defektet kapott, míg Oconnak a jobb felfüggesztése sérült meg. Az esettel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az F1 élő közvetítése egész délelőtt akadozott, és egyáltalán nem működtek a belső kamerák a szabadedzés során, így egyelőre nem lehet pontosan rekonstruálni az esetet.

Frissítés: A versenybírók mindkét pilótát beidézték egy meghallgatásra az esettel kapcsolatban.

Mindössze 12 perc maradt a szabadedzésből a takarítás után, ez pedig lehetőséget adott a Ferrarinak is arra, hogy végezzenek Leclerc autójával. A rövid idő miatt több csapat is felrakta a lágyakat, a kavicságy pedig újabb vendéget fogadott: Nicholas Latifi tett egy kis látogatást a bukótérben, de visszajött a pályára.

Az óriási forgalomban először Hamilton, majd Verstappen, és végül Bottas állt az élre. Verstappen az utolsó körében még javíthatott volna, de Nyikita Mazepin keretet adott az első szabadedzés eseményeinek, és az utolsó kanyarban ismét megforgott, ezúttal azonban a gumifalat sem tudta elkerülni.

