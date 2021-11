Bottas: az egyéves szerződések jelentette folyamatos nyomás már túl sok volt

A finn jövőre már az Alfa Romeo versenyzője lesz, ami nyilvánvalóan visszalépést jelent, ha a jelenlegi erőviszonyokat figyeljük, ugyanakkor más szempontból pedig fejlődés lesz számára, hiszen a hinwili gárda hosszú távra szerződtette Bottast.

Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a Mercedes versenyzője úgy érezte, a jövője körüli bizonytalanság „felemészti őt belülről”, most pedig ezt a témát folytatva Bottas elmondta, hogy ez az új helyzet lényegében felnyitotta a szemét, és rájött arra, hogy mi hiányzott nála korábban.

„Valószínűleg nagyobb befolyással volt rám, mint azt gondoltam, mert miután mindent tisztáztunk, és kiderült, hogy mit fogok csinálni a következő években, egyszerűen szabadabbnak éreztem magam, és a nyomás is eltűnt” – mondta a mercedeses a Brazil Nagydíj előtt.

Még több F1 hír: Perez: Ha Leclerc nem állt volna ki a bokszba, elkaptuk volna Hamiltont

„Olyan volt, mintha rekerült volna a teher a vállamról. Ezt éreztem akkor, de korábban még nem volt ilyenben részem. Így tudom, hogy koncentrálhatok valamire a csapattal, a körülöttem lévő emberekkel a következő esztendőkben, és nem csak egyetlen szezonig.”

„Általában olyan hat hónap elteltével kell elkezdenem küzdeni az ülésemért. Szóval ezért is jó, hogy megvan ez a fajta bizalom, mert a csapat is tudja, hogy a következő években mindent bele fogok adni, ez pedig egyszerűen jó érzés. Egyszerűen minden erőmmel a munkára figyelhetek, és nem kell arra gondolnom, mi lesz jövőre” – magyarázta a tízszeres futamgyőztes.

Bottas arról is beszélt, hogy azt ugyan megértette, egy istállónak miért kell egyfajta nyomás alatt tartania a fiatal versenyzőjét, ezzel sarkallva őt jobb teljesítményre, de mindez egy idő után már inkább csak negatívan hat rá, ami nyilván nem segít.

„Mindenki a maga módján kezeli a nyomást, legyen szó bármilyen nyomásról és tartson bármilyen hosszú ideig. Számomra viszont öt év volt ugyanabban a helyzetben. Sosem nézhettem távolabbra, mint hat hónap, ez pedig nálam nem működik.”

„Az elején még nyilván könnyebb volt, bár így is minden évben voltak szóbeszédek, hogy kié lesz az ülés, ez pedig figyelemelterelő. Ne felejtsük azt sem, hogy a Williamsnél is hasonló volt a helyzet: ott is csak opciós jogok voltak a szerződésben. Most már lényegében közel kilenc év ment úgy el, hogy nem tudtam hosszabb távban gondolkozni.”

Amikor rákérdeztek nála, hogy mit szól Toto Wolff azon megjegyzéséhez, miszerint a nyomás alatt születnek a gyémántok, ő így felelt: „Azt hiszem, azt mondtam neki, hogy egy bizonyos ideig ez így is van. Akár segítség is lehet. Na de kilenc éven át?”

Most már tehát tényleg jobban érthető, hogy Bottas miért nem tudta sokszor azt a teljesítmény nyújtani, amelyre képes lett volna. A Mercedes igazság szerint sosem bízott benne annyira, hogy több évre magához láncolja őt, viszont az alfás szerződés bejelentése óta látható, hogy a kisebb nyomás milyen jó hatással volt a finn teljesítményére.

Alonso nem tudja, képes lesz-e megvárni az Alpine felemelkedését