Bottas: az Alfa készen áll arra, hogy legyűrje a riválisait az F1-es fejlesztési versenyben!

Valtteri Bottas legfőbb kritikája az új Forma-1-es csapatával szemben az volt, hogy hiába végeznek a fejlesztéseik tökéletesítéseivel a szélcsatornában, azokat a gyártósoraik melletti munkaerőhiány miatt nem tudták felrakni az autóikra.

Az Alfa Romeo nagyobb 2022-es fejlesztési csak az év második felére készültek el, ehhez képest idén már az év harmadik versenyére hoztak egy látványosabb fejlesztést.

A csapat a Japán Nagydíjra elkészült első szárnya után ismét az autó orrához nyúlt, miután új, a Ferrari 2022-es kialakítására hajazó orrkúpot és első szárnyat készített (bélyegképben a korábbi változat). Bottas elmondása szerint így nem csak, hogy több leszorítóerőt termel az autó első tengelye, de az autó egyensúlya is javult.

A rendkívül kiélezett középmezőnyben azonban ennyi kevés lesz ahhoz, hogy állandó pontszerzőkké váljanak. A tavaly is agresszívan fejlesztő Alpine az év közepéig úgy számol, hogy a fejlesztéseikkel akár 6 tizedet is gyorsulhatnak, míg a McLaren csak a soron következő bakui futamon mutatja be a valódi 2023-as autóját.

Bottas azonban idén sokkal optimistább, mint 12 hónappal ezelőtt, mivel elmondása szerint a svájci csapatnak – amelynek idén már hivatalosan is résztulajdonosa a Audi – sikerült jelentősen kibővítenie a mérnöki csapatát.

„Egyértelműen jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly ilyenkor” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Bottas. „A csapat munkája nem akörül forgott, hogy hogyan tehetnénk még gyorsabbá a versenyautónkat, hanem minden arról szólt, hogyan tudnák kijavítani a csapat hiányosságait.”

„Idén sokkal többen dolgoznak a gyártósorok mellett, nem kell annyit várnunk egy-egy fejlesztésre, mint tavaly. Éppen amiatt hiszek abban, hogy tartani fogjuk a lépést a riválisainkkal a fejlesztési versenyben.”