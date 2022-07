Bottas: az Alfa beállításai jobban illenek hozzám, mint a Mercedesé

A finn kifejtette, hogy előző csapatánál nem mindig élvezte a papíron leggyorsabb beállítás vezetését, mert az egyszerűen nem feküdt a stílusának, és vélhetően Lewis Hamilton preferenciái köré építették fel.

Az Alfánál most viszont egy jó kiindulási pontja van, amelyre aztán tud építkezni. „Úgy érzem, hogy korábban az elméletben leggyorsabb beállítás nem feltétlenül volt a legjobb vagy a legkönnyebb vezetési szempontból.”

„Most már viszont úgy érzem, hogy kicsivel közelebb áll hozzám, mert már a kezdő beállítás is egészen jó, és lehet rá építeni. Ezek után pedig finomhangoljuk, így még jobb lesz.”

Megkérdezték tőle, hogy szerinte jobban vezet-e idén, mint korábban: „Ezt elég nehéz megítélni, mert most minden teljesen új. Ami azonban az autóval kapcsolatos érzést jelenti, igazán komfortosan érzem magam benne. Monaco és Baku viszont elég nehéz volt.”

„Nem gondolnám, hogy már a csúcson lennék versenyzőként. Még mindig csak tanulok, és ez a szépsége ennek a sportnak. Emellett sok múlik a külső tényezőkön, az atmoszférán. Most jól működik minden, szeretem ezt az autót, és be is tudom úgy állítani, ahogyan szeretném.”

Bottas korábban elmondta, hogy nagy tempónál nem a legjobb az autójuk stabilitása, ami Silverstone-ban gondot is okozhatna, de szerinte ezt már sikerült orvosolniuk. „Az új csomaggal, amely Barcelonában érkezett, mindenképpen javult a helyzet.”

„A szimulátoros munka alapján viszont még mindig van mit csinálnunk nagyobb sebességnél az egyensúllyal. Ezen még mindig dolgozunk. A jövőre nézve pedig ez fontos aerodinamikai és tervezési szempontból is.”

Ami a hétvégi esélyeiket illeti, Bottas egyelőre nem tudta megmondani, mire lehetnek képesek. „A középmezőnyben mindenkinek megvannak a jó és rossz pillanatai, ahogy nekünk is. Jó azonban újra egy nem utcai pályán versenyezni, kicsivel nagyobb tempónál is megnézni, hogy mire vagyunk képesek és mennyit javultunk az év elejéhez képest. Szóval majd látjuk.”

