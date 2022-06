Bottas „alapvető problémát” sejt a bakui tempóhiány mögött

A finn frusztráló hétvégén van túl, miután a tempója szombattól kezdődően egyszerűen köddé vált. A versenyen semmit sem tudott kezdeni, és egy kör hátrányban a 11. helyen zárt, miközben Csou Kuan-jü a pontszerzésért harcolt a kiesése előtt.

Pedig pénteken még gyorsabb volt, mint kínai márkatársa, szombatra viszont az Alfa új specifikációjára váltottak, és ezek után látványosan romlott a teljesítménye, így csak a 15. helyet tudta megszerezni az időmérő edzésen.

Bottas nem igazán tudta megmagyarázni, hogy miért alakult ilyen rosszul az Azeri Nagydíja, de arra gyanakszik, hogy talán valamilyen alapvető probléma volt néhány új alkatrésszel, és emiatt illant el a tempója egyik napról a másikra.

„Bárcsak tudnám, de olyan érzés volt, mintha valami alapvető probléma lenne, mert annyira messze voltunk a várt köridőktől. Még a Williams is gyorsabb volt nálunk a verseny végén, az autónknak pedig nem itt kéne lennie.”

„A régi csomagról az újra váltottunk szombatra, és ezek után kezdődtek a nehézségek az autó viselkedésével. Megnézzük majd, és meg vagyok győződve arról, hogy találni fogunk valamit. Mintha egyszerűen hátsó tapadást vesztettünk volna egyik napról a másikra, ami kissé fura, mert az új elemeknek éppen az ellenkezőjét kéne csinálniuk. Szóval meg kell ezt fejtenünk.”

„Esélyem sem volt ma elérni Csou köridejeit, egy másik ligában volt, majdnem egy másodperccel volt gyorsabb, ami számomra elég fura.” Az Alfa Romeo vezető pályamérnöke, Xevi Pujolar elmondta, hogy Bottas és Csou szombattól ugyanazt a konfigurációt használta, így valóban előfordulhat, hogy a finnél valamilyen megbúvó hiba áll a háttérben.

„Mindkét autó egyforma, még a beállítások is. Ezek alapján egyértelmű, hogy valami nem az elvártak szerint működött.” Mivel most hétvégén máris jön a Kanadai Nagydíj, ezért Pujolar kifejtette, hogy most igyekeznek a lehető legtöbb alkatrészt kicserélni Bottas autóján, mert nincs idejük egyesével átnézni mindent, és reménykednek, hogy ez megoldást jelent majd rövid távon.

